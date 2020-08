Javier Carballal, el “Gaita”, es el único candidato al Municipio de Punta del Este por el sector de Enrique Antía, TodosXMaldonado. El conocido comerciante de la zona tiene entre sus objetivos enfrentar la temporada de verano para después desarrollar su programa de gobierno. Entre sus ideas está la construcción de un “skate park”, el embellecimiento de parques y jardines y mudar las oficinas del municipio al Espacio Ancap, emblemático edificio de la Avenida Gorlero al que pretende transformar en su principal obra: un Centro Cívico.

-¿Cuáles son sus principales propuestas?

-Tenemos un montón de propuestas para el Municipio de Punta del Este y algunos proyectos que en estos cinco años que hemos estado al frente de la alcaldía con Andrés Jafif quedaron sin poder ser finalizados por el estado en el que se encontraba el departamento de Maldonado. Se priorizó Punta del Este en la limpieza, en la iluminación y en la seguridad. En ese cuidado que se puso para Punta del Este se trabajó en el Paseo de las Esculturas, en la pista de ciclismo, en el parque El Jagüel, en la Plaza México, la plaza Europa y la plaza del Faro, espacios para el disfrute que estaban totalmente abandonados y se apuntó la batería hacia ahí. A la Feria Artesanal de Punta del Este se le hizo una gran inversión en infraestructura, en iluminación. En este periodo casi 100 artesanos más han entrado a la Plaza cambiándole la imagen con artesanos de calidad como se merece Punta del Este. En base al futuro, nuestro principal objetivo es que ganando y pasados los cinco años, los vecinos de Punta del Este se sientan parte de la gestión.

-¿Cómo se logra eso?

-La alcaldía somos los vecinos que nos empoderamos para trabajar por Punta del Este y lo que nos une a todos nosotros es el amor que tenemos por Punta del Este. Queremos potenciar las comisiones de vecinos, tener una cuadrilla del Municipio de Punta del Este con más funcionarios que nos permita gestionar más los recursos y tener un servicio express, como lo llamamos nosotros, para los vecinos de Punta del Este. Todo lo que son cosas pequeñas y seguir ayudando como se ayudó con la cuadrilla y seguir trabajando con las diferentes comisiones del municipio con las instituciones que hay en la ciudad. Queremos trabajar codo a codo y aumentar el trabajo con el mismo objetivo. Estamos pensando en la creación del cuerpo inspectivo de control, no de tránsito sino de control de podas, agua, todo ese control en el que hoy estamos un poco débiles, controlar todo lo que hoy por falta de profesionales no lo podemos hacer. Un cuerpo de inspectores que se dedique a controlar las cosas en las que hoy los inspectores son los vecinos. También estamos trabajando en la creación del centro cívico de Punta del Este, que va a ser nuestra principal obra. Porque hoy el municipio trabaja en dos lugares, superponiendo el trabajo y lo que queremos es mejorar la gestión y tener una atención al público como realmente se merece la gente. En el Espacio Ancap funcionará la alcaldía, las oficinas, la atención al público, la biblioteca y en los salones que están dentro de Ancap los espacios para capacitaciones, sala de eventos y exposiciones. Queremos reorganizar el Espacio Ancap para que ese Centro Cívico sea lo que se merece Punta del Este, que sea un centro de referencia. También recuperar el reloj que hace unos años estaba parado, poder sacar la mampara gastronómica, volver el edificio a su estado original y recuperar ese patrimonio que es de todos los puntaesteños.

-¿Propone hacer obras?

-Estamos trabajando para hacer a una Punta del Este accesible. Ya empezamos un trabajo en conjunto con diferentes comisiones de vecinos porque pensamos que ese es el camino. No podemos pensar en un Punta del Este que no sea accesible. Queremos llevar adelante la normativa para poder controlar casas abandonadas, locales que estén en mal estado, pero no para recaudar, sino para trabajar con los vecinos para mejorar la imagen, porque el municipio está teniendo una pérdida de valor importante, más con lo paisajístico. Trabajar en el paseo genuino que es que todos los barrios sepan ser genuinos de jardines espectaculares. Vamos a trabajar mucho para que los terrenos estén todos limpios, siempre con la idea de trabajar codo a codo con los vecinos, la idea es que no sea un costo, sino que el vecino se sienta bien ayudando. También queremos recuperar el edificio de la aduana, recuperar el patrimonio, pero a su vez creemos que es el mejor lugar para tener el museo de Punta del Este, en el que hace un tiempo comisiones de vecinos están trabajando. Hay que apuntar a tener un museo tradicional pero tecnológico. Lo bueno es que nuestras propuestas tienen el respaldo total del Ingeniero Enrique Antia y eso es importantísimo. No podemos tener un montón de propuestas que no tengan cabida porque no cuentan con apoyo. Una de las primeras obras que vamos a impulsar además del espacio cívico es el skate park que ya está proyectado. Ya están los planos y antes de las elecciones se va a presentar. Sería en la entrada de Gorlero y es una propuesta de mi candidatura pero el proyecto ya está terminado y para eso se trabajó con algunos skaters, el proyecto tiene el soporte de los que realmente saben. También estamos trabajando en un proyecto educativo muy lindo que lo vamos a dar a conocer en su momento.

-¿Qué se siente ser el candidato único?

-Una enorme responsabilidad. Hubo un consenso dentro de todas las listas y hay que destacar que Martín Laventure era uno de los candidatos de TodosXMaldonado y entendió que estaba bueno apoyar a alguien nacido en Punta del Este, que trabajó mucho, que es honesto y que también había tenido una señal de grandeza hace cinco años atrás cuando me corrí a la derecha para que Andrés Jafif fuera el alcalde, porque entendimos que lo importante era el equipo y lo prioritario del departamento era que ganara el Partido Nacional. Porque no podíamos seguir así en esa situación de abandono de Punta del Este. Personalmente priorice el partido o la herramienta que tiene la gente para cambiar Maldonado y hoy, en esas cosas lindas que tiene la vida, se da de otra manera desde una persona como Martín Laventure que había sido alcalde que apoya mi candidatura. Estamos preparados para esto, estuvimos cinco años aprendiendo en el gobierno departamental. Hemos trabajado cinco años y nos hemos dedicado a aprender, eso es una fortaleza, no nos va a pasar lo que les puede pasar a otros que van a ir a aprender. Estamos preparados para hacernos cargo.

-¿Cuáles son las cosas más urgentes a atender en Punta del Este?

-Nosotros vamos a asumir en noviembre, eso quiere decir que el gobierno actual es el que tiene que trabajar para la temporada de verano que es nuestro principal objetivo ahora. Las nuevas autoridades vamos a tener pocos márgenes de maniobra porque vamos a entrar casi en diciembre. La prioridad hoy es la temporada. El Municipio de Punta del Este y la Intendencia con las otras 18 intendencias del país en el protocolo, si se va a poder hacer o si no. Lo que no podemos perder de vista es que la diferencia que tiene Punta del Este es que no tiene Covid, entonces tenemos que cuidarla. Lógicamente si no viene gente vamos a tener un problema porque hay mucha gente que depende de la temporada. Pero hay que ver en qué términos. Tendremos que apuntar a una temporada con menos gente y más calidad y que sigan los motores andando. Si fuera en tiempo normal el tema de la iluminación, la seguridad y la capacitación para personas es fundamental aparte de las obras. Todo lo que sea capacitación el Municipio de Punta del Este junto con otras direcciones vamos a trabajar para impulsarlo. Tenemos una preocupación con algunos compañeros que a veces a chicos de sexto de escuela y primero del liceo les falta un poco de preparación. Estamos trabajando en un proyecto muy lindo y tenemos que ver cómo lo llevamos a cabo. Además, queremos apoyar a los privados porque el municipio tiene que ser el gestor y los privados son los que tienen que llevar las actividades. Vamos a seguir trabajando mucho en los eventos sociales y culturales. Se nos viene la temporada y tengo que tener los objetivos muy claros, no solamente como candidato a alcalde sino también como comerciante. Tenemos que trabajar con el gobierno actual para aprontar la temporada y después de la temporada empezar a desarrollar el programa de gobierno que tenemos.

-¿Cómo se puede impulsar el comercio en la próxima temporada de verano?

-Con calidad y atención. El municipio puede dar las condiciones para generar ese trabajo, pero tampoco podemos tener grandes eventos con cantidad de gente. Tenemos que tener mucho cuidado, en lo que no podemos fallar es en el control y para eso tenemos que hablar con los vecinos, tenemos que cuidarnos porque es el valor agregado que tenemos.