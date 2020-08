Camino a las municipales: “impulsar el patrimonio, embellecer la ciudad y crear un residencial para adultos mayores municipal”, son los proyectos de Virginia Zaffaroni para Punta del Este

Virginia Zaffaroni es puntaesteña, y en las próximas elecciones competirá para ser alcaldesa del Municipio de Punta del Este, representando al sector Ciudadanos, del Partido Colorado. La contadora tiene entre sus prioridades impulsar el patrimonio de la ciudad, desarrollar el turismo, cambiar aspectos de movilidad en la península, modernizar la terminal de ómnibus y crear un residencial para adultos mayores con participación público privada que esté a cargo del municipio.

-¿Cuando entró en la vida política?

-He tenido alguna participación en alguna lista antes, pero más como militante que como candidata. Milito desde antes de los 18 años, toda la vida estuve cerca de la política, pero ésta es la primera vez que aspiro a un cargo. A nivel departamental tenemos un grupo de comando, y después un grupo ejecutivo a nivel de lo que es Punta del Este, con el que estamos haciendo actividades periódicamente.

-¿Cuáles son los ejes de su candidatura por el Municipio de Punta del Este?

-Principalmente cuidar el patrimonio de Punta del Este, creo que esa es la base y lo más importante dentro de mis propuestas. En caso de ser electa me gustaría que en este período se logre hacer el Museo de Punta del Este. Por otro lado me gustaría activar toda la parte patrimonial para incentivar el turismo, que en todas partes del mundo se usa y es una fuente muy genuina de ingresos para el departamento y el país.

-¿Impulsar el patrimonio de Punta del Este supone un desafío?

-Si claro, como puntaesteña que soy me parece un desafío impulsarlo, lograrlo y que quede plasmado en la historia, por mí, por mi familia y por las familias de los habitantes originales. Para los puntaesteños es importante la creación de un museo así, por las primeras familias y también por el cuidado para mantener la identidad de Punta del Este. El cuidado del patrimonio es fundamental.

-¿Qué importancia tendrá la participación ciudadana para estos proyectos?

-La participación ciudadana es fundamental porque es de lo que se nutre el proyecto. Hay una parte edilicia pero también hay una parte humana que es lo que hace a la historia. Creo que la participación ciudadana es fundamental. Después por otro lado, en cuanto a lo económico, me parece que ayudaría a incrementar los ingresos por turismo y generaría nuevas fuentes de trabajo que hoy no están explotadas, como por ejemplo el del guía turístico. Siempre que hay un lugar patrimonial, alrededor de ese lugar se genera todo un microcentro con restaurantes, café, etc. Este proyecto sería algo integral, el patrimonio como base, pero a su vez también devolverle a la gente de Punta del Este su historia, y también la reactivación económica para el departamento y del país.

-¿Cree que la llegada de argentinos a residir a Punta del Este cambiará de alguna manera el municipio?

-El municipio tiene siempre que seguir trabajando en pro de Punta del Este. El municipio tiene como fundamental y prioritario tener la ciudad impecable, y cuando digo esto digo que tiene que haber flores, que tiene que haber eventos permanentemente, música, luces, la ciudad limpia, las veredas perfectas y eso es independiente de la gente que haya. Cuánto más gente venga mejor, y bienvenida. Pero creo que el trabajo del municipio tiene que ser impecable no en función de quien venga, sino en función de quién está y de quién ya se comprometió a estar, porque ya hay muchos argentinos viviendo. En Punta del Este hay una gran parte de propietarios que son de acá, otra gran parte que de montevideanos, otra gran parte de argentinos y también de otros muchos lados del mundo.

-Usted tiene formación en economía, ¿tiene propuestas para el municipio en esa línea?

-Si, en principio me parece que con la belleza de Punta del Este creo que es notorio que Gorlero está un poco decaída y que la parte más al final de esa avenida, en la zona del faro también habría que embellecerla. Y para eso habría que incentivar a que los comerciantes se instalen tanto en los comercios sobre Gorlero como en las galerías. Hay que tratar de darle vida a las galerías, que tienen un montón de locales que hoy están vacíos. Para eso hay que buscar algún tipo de exoneración tributaria o algún tipo de otro beneficio que haga que sea atractivo para los comerciantes instalar sus comercios en esos lugares.

-¿Qué cosas son indispensables para Punta del Este?

-Indispensable es tener una ciudad impecable y que haya eventos todas las semanas. Yo partiría todas las semanas del año y generaría actividades para que los que vengan a Punta del Este siempre encuentren un atractivo. Sin duda tener perfecta la ciudad y las playas. Además, como ideas más generales tenemos ganas de estudiar proyectos más ambiciosos, como arreglar la parte de estacionamiento de Punta del Este que creemos que también es un gran debe. La avenida Gorlero hay que mejorarla, la escuela está linda pero hay que ponerle flores, hay que darle vida, faltan luces, las palmeras hay que sacarle las hojas secas. Hay mantenimientos que no se pueden hacer una vez al año. Acá la gente contribuye mucho y debería haber un retorno equitativo a esa contribución.

-¿De qué manera se pueden mejorar los espacios de estacionamiento?

-Habría que estudiar bien cuál es la zona preferencial para instalar o agrandar la parte de estacionamien-tos. Obviamente tendría que ser no en la ciudad misma, sino a la entrada de Punta del Este y después que el paseo por Punta del Este sea a pie, en bicicleta, en bus eléctrico, pero que entren la menor cantidad de autos a la península. Obviamente la gente que vive sí, pero lo que es turismo que entre lo que tiene que entrar y que todo ellos hagan su parquímetro en el estacionamiento.

-¿De qué manera cree que será el trabajo con el gobierno departamental si gana o no el Partido Colorado?

-Yo creo que cuando un proyecto es viable y es bueno y ya viene presentado en todas sus etapas cómo se va a financiar, que sea una propuesta lógica, que sea una propuesta necesaria, creo que no hay color de partido como para que algo se tire para atrás. Creo que si la propuesta es buena debe llevarse a cabo. Algo importante que nosotros tenemos y creemos que es viable, es la creación de un residencial para personas mayores a nivel municipal. Es una idea que venimos manejando con algunos médicos y nos dicen que sí es posible en Punta del Este. La sociedad de Punta del Este siempre ha sido muy generosa, y este tipo de temas tiene una gran sensibilidad y recibe mucho apoyo, además hay recursos como para hacerlo. Es una idea que estamos estudiando y queremos impulsando.

-¿Sería público?

-Sí, sería público. Público privado tipo una PPP (Contrato de Participación Público Privada) porque el Municipio no va a tener fondos para realizarlo. Tendría que hacer un aporte la Intendencia y otro aporte privados, tiene que ser una combinación. Creemos que es posible y viable y creo que es un proyecto que a mí en lo particular me gustaría llevar adelante. Otro proyecto es la modernización de la terminal, que si bien tiene una reforma hecha hace unos años, creo que ya hay que darle un impulso más, modernizarla un poco. Después me parece fundamental la parte del cuidado del medio ambiente, todo el cuidado de las dunas. Sobre todo con las grandes construcciones, hay que ir en línea con la universidad en todo el avance de la franja costera y la fijación de las dunas a través de las plantas autóctonas. Creo que eso es un tema en el que hay que estar en continua comunicación con la universidad y no hacer ni aprobar ningún proyecto sin antes tener su ok.

-¿Le preocupa el cuidado del ambiente puntaesteño?

-Si, por supuesto, preocupa en general. Estamos muy contentos que Ciudadanos va a tener al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y que nos va a dar gran apoyo. Nos preocupan todos los temas medioambientales. En Ciudadanos pensamos que es una de las patas fundamentes, porque si nosotros no cuidamos el ambien-te esto es de corto plazo. Los turistas vienen a Punta del Este por su belleza y hay que cuidarla. En cuanto a los residuos también hemos conversado y creemos que los contenedores no son la forma más linda de recolección de la basura. En el mundo hay otro tipo de cosas, los contenedores están un poco más escondidos y eso sería otro proyecto a estudiar.

-¿La salida de Talvi impactará de alguna manera en el apoyo que reciba Ciudadanos en las próximas elecciones?

-Yo creo que Talvi hizo un trabajo excepcional, en dos años crea el sector Ciudadanos, crea un grupo de voluntarios, que es del que yo formo parte, que en su gran mayoría es gente que no estaba vinculada a la política, crea un equipo excepcional de técnicos que está asesorando a los parlamentarios electos y consigue miles de adhesiones. En dos años, una persona que en el ámbito político no se conocía, logra su trabajo en la Cancillería de forma excepcional, que por eso tuvo en su momento una aprobación de la mayoría de los ciudadanos. Creo que dejó mucho a Ciudadanos, porque dejó un proyecto armado. Talvi deja un equipo trabajando, incorpora a la política gente que no tiene nada que ver con ella, incorpora técnicos que si bien siempre tienen la voluntad de aportar no estaban organizados como para hacerlo. Talvi dejó un grupo político organizado y eso no me parece una cosa menor. Igualmente, él desaparece de la escena partidaria, no va a ser candidato, pero sigue apoyando al proyecto, sigue atrás del proyecto dando su know how que es lo que hizo toda su vida. Ciudadanos está más que bien respaldado. No se bajó nadie porque justamente como el armado del grupo es de gente que se unió a la política de forma absolutamen-te desinteresada y con el único fin de ayudar a la sociedad en su conjunto fue fabulosa la respuesta en cuanto a todos los intendentes para estas elecciones. La respuesta fue que todos, no solo siguieron al firme, sino que fortalecieron su apoyo. De hecho mi candidatura surge después de la noticia de Ernesto de que no va a hacer uso de su banca en el Senado, y uno redobla el esfuerzo porque cree en el proyecto, porque cree en ese Ciudadanos que por algo tuvo tantos votos. La gente estaba buscando un proyecto nuevo y nosotros somos gente nueva, y somos los que tenemos que continuar este proyecto que está muy bien delineado. Ciudadanos no muere con Talvi, al contrario, Ciudadanos sigue creciendo y va a seguir creciendo.