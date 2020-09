Jorge Calvette es militante de izquierda de “toda la vida”, fue vicepresidente del Frente Amplio a nivel departamental y acompañó por muchos años la lista 1001, pero ésta es la primera vez que se postula como candidato. Junto al sector Democracia Avanzada buscará el próximo 27 de setiembre, pasar a formar parte de la alcaldía de San Carlos. Entre los proyectos del candidato están: crear un comedor para estudiantes, impulsar las comisiones de vecinos, cambiar la ubicación de la terminal de ómnibus y renovar la salida de la ciudad de San Carlos por la conocida ruta vieja.

-¿Cómo llega a ser candidato por San Carlos?

-En diciembre los compañeros de Democracia Avanzada me propusieron encabezar la lista al Municipio de San Carlos ya que este sector nunca tuvo un candidato al municipio. Acepté después de dos meses para que la lista tuviera un candidato en San Carlos.

-¿Con qué expectativas llega a estas elecciones?

-Después de aceptar hicimos algunos acuerdos electorales con la lista 609 del MPP, lo que nos da un poco más de posibilidades. Nuestra expectativa es sumar esfuerzos para que el Frente Amplio retenga el Municipio de San Carlos, esa es la principal instancia, después lo que nos toque dentro de eso bienvenido sea, y si no nos toca nada habremos aportado al triunfo.

-¿Cuáles son sus principales propuestas?

-Tenemos un documento bastante extenso. Nos interesa seguir ahondando en el presupuesto participativo que el Frente Amplio en San Carlos, a través de la compañera Alba Rijo en esta última instancia pero en las anteriores con otros compañeros, ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de algunos proyectos para ONGs, instituciones deportivas y para la ciudadanía que han sido muy importantes y exitosas. Por eso nosotros queremos seguir ahondando en eso. Tenemos una visión de la sociedad actual que la muestra de alguna manera muy aislada, lamentablemente por la tecnología. La tecnología nos ha llevado a aislarnos, porque ahora todos estamos metidos en las redes sociales y en el teléfono. Tenemos posibilidades de tener una videoconferencia con un familiar que está lejos, pero muchas veces, lamentablemente no sabemos ni cómo se llama el vecino que está pegado. Queremos salir un poco de la exclusión social en la que estamos a través de las comisiones barriales, impulsando aquellas que funcionan bien, como la del Balneario Buenos Aires que es espectacular u otras que han sido dejadas de lado. Queremos seguir impulsando eso, inclusive si es posible llevar eso hasta las áreas rurales, porque lo que queremos es integrar al vecino. El vecino es en definitiva el destinatario del trabajo y el esfuerzo de los que estamos de este lado y quien se merece, por supuesto, ser escuchado. En nuestras propuestas tenemos un proyecto que tiene que ver con una salida de San Carlos hacia Maldonado diferente a la que tiene actualmente.

-¿De qué se trata ese proyecto?

-Hemos ido ahondando en esa propuesta, hemos consultado ingenieros viales, hemos hablado con los interesados, con los vecinos y también hemos consultado a la empresa Codesa que tiene parte fundamental en eso, tanto el directorio como el sindicato. La propuesta ha tenido un muy buena acogida de todo el mundo, sinceramente ha sido muy bien recibida y creemos que con eso vamos a poder contribuir estemos o no en el Municipio de San Carlos, eso lo queremos recalcar. Vamos a impulsar esta idea porque significaría por lo menos, aliviar ese costo tan importante en vidas que ha tenido el ingreso a San Carlos por una sola vía. Esta no es una obra, porque no vamos a utilizar nada nuevo, no vamos a innovar, no hay recursos para eso seguramente. Tenemos que usar las vías que ya existen, mejorarlas, utilizar algunos semáforos y mejoras pero que no implican gasto importante. Después tenemos otros proyectos que tienen que ver con ciclo vía, una circunvalación a la ciudad de San Carlos que ya es un poco más costoso y más a largo aliento. Tenemos la idea de fomentar un comedor estudiantil, el traslado o la mejora de la actual terminal de ómnibus que es muy pobre lamentablemente y de muy pocas comodidades para el usuario y fomentar algunas cosas en el predio de AFE, previo convenios con los ministerios del gobierno nacional implicados en el tema, incluso la empresa estatal.

-¿La terminal se llevaría al predio de AFE?

-Yo no lo vinculé directamente. Sería espectacular llevar la terminal al predio de AFE, sería un proyecto ambicioso porque implica seguramente la coordinación con varias instituciones, la coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y AFE. Nosotros pensamos que ahí sería muy lindo tener la terminal de ómnibus, el tercer liceo de San Carlos que están impulsando algunas ONG y entidades sociales, tener ahí también alguna placita para que los chiquilines puedan disfrutar. Ahí podría ser un centro importante, pero para eso se necesita dinero, coordinaciones, es una aspiración y un sueño. Capaz que nunca lo vemos pero por ahí quien dice que se alineen los astros y lo veamos.

-¿Cómo funcionaría el comedor estudiantil?

-El comedor estudiantil ya existe en San Carlos, pero existe combinado con un comedor para mayores, la idea es que este sea un comedor solo para estudiantes, que esté ubicado en un lugar que más o menos quede a medio camino entre todos los liceos, la UTU y otros centros de estudios. Si lográramos eventualmente ese traslado de la terminal de ómnibus, donde está hoy sería un lugar espectacular para el comedor estudiantil, pero en esto estamos soñando nuevamente. Nos gusta soñar a los que somos candidatos a algo.

Después tenemos proyectos en la cultura, el deporte y la salud. En cuanto al turismo, San Carlos es una ciudad dejada a la mano de Dios, pero no porque nadie se preocupe sino porque las circunstancias nos han llevado a eso. No tenemos grandes atractivos geográficos pero tenemos algunas cuestiones históricas importantes, como el museo, la iglesia, la zona antigua de la calle 25 de Agosto. La idea, el sueño y el proyecto es crear un circuito turístico que comprenda esos lugares con el Parque Medina y el fin de semana realizar una feria o un mercadito en la Plaza Artigas en frente a la iglesia, donde se pueda hacer una feria artesanal de productos que en San Carlos tuvieron tanto éxito en una época como fueron el mimbre, el cuero y la lana, así también como productos gastronómicos que se elaboran en la zona como mermeladas, dulces y quesos. Hay mucha gente que aún trabaja en eso y podríamos darle la oportunidad de tener un puestito. La idea es no cobrar ningún canon por eso, porque lamentablemente eso hace que se reduzcan las posibilidades de los artesanos. El hecho de tener un punto de atracción para el turismo y para los mismos habitantes locales va a generar movimiento, que el comercio local se dinamice. Creemos que esta propuesta puede tener su atractivo desde el punto de vista económico y también turístico.

-¿Qué análisis hace de la zona rural, la ciudad y la costa, qué cosas faltan?

-En la parte de la costa tenemos algunas propuestas, especialmente para la zona del Balneario Buenos Aires que es la parte hoy más poblada y que viene un poco detrás con todo lo que tiene que ver con servicios por su dinamismo. Porque ha ido creciendo muy rápidamente y lamentablemente la falta de presupuesto. La Intendencia de Maldonado le quitó a San Carlos alrededor de 18 millones de dólares en el último quinquenio, entonces los compañeros frenteamplistas que estaban frente al municipio poco pudieron hacer. Ahí tenemos muchísimo para trabajar, está el asfaltado de las calles, el alumbrado público, un caif para la zona, la posibilidad de una feria, la posibilidad muy necesaria de tener un destacamento de bomberos y uno policial. Ahora de pronto no es tan importante, pero en verano es necesario porque se demora entre 40 minutos y 1 hora para que un móvil policial o una ambulancia pueda llegar hasta ese lugar, es mucho tiempo y eso se solucionaría de esa manera. La Barra y Manantiales están agraciados con su atractivo natural del agua y la arena, pero también ahí hay para trabajar. Si bien el municipio ha llevado la cultura a esos lugares nuestra idea es seguir apuntando al aspecto cultural que nos interesa llevar allí el carnaval como otros aspectos de la cultura.

-¿Y para las zonas rurales y la ciudad?

-En lo rural es donde estamos más escasos de podernos comunicar porque no hemos podido aun establecer un vínculo permanente con la zona. La zona rural de Maldonado tiene hoy una particularidad que no tenía hace treinta años. Yo me crié en el campo en los años 60 y en esa época los que habitábamos el campo trabajábamos del campo. Actualmente son muchos menos, ahora es una zona mucho más de descanso. Ha habido un cambio y ese cambio implica que también la matriz del campo cambió radicalmente, pasó de ser una zona productiva a ser una zona turística. Allí es más difícil trabajar porque el habitante de esa zona es temporal, entonces hay una menor interacción entre el vecino y nosotros. Tenemos que ver bien y palpar bien cuáles son las necesidades de esa zona. El Pueblo Edén es una zona turística que se está desarrollando muchísimo y nosotros tenemos especial interés en poder llevar la cultura allí porque viven bastantes vecinos, los fines de semana llega muchísima gente y nos interesa mucho llevar espectáculos y eventos deportivos si es posible. En San Carlos tenemos que apostar sin duda alguna al carnaval. San Carlos tiene una marca propia, un sello, que es el carnaval carolino, abandonado totalmente por esta administración departamental, dejada de lado. Pero la compañera Alba Rijo, los compañeros frenteamplistas y los concejales del Partido Nacional lograron sortear todo lo que tiene que ver con las trabas impuestas por la Intendencia desde el momento que no aportaron para ese carnaval. Nosotros queremos seguir en ese camino. Hemos tenido una entrevista interesantísima con la Asociación de Murgas que nos han hecho algunas propuestas, la primera de ellas y que nos parece imprescindible, es integrar la comisión de carnaval con voz y voto. Además tenemos la intención de crear en San Carlos un refugio para personas en condición de calle. En la UTU que tiene un terreno baldío muy grande, todas las noches duermen tres o cuatro personas tapadas con cartones. Es algo conmovedor ver que con temperaturas cercanas al cero y a veces bajo cero hay gente tapada con nylon y cartón. Es increíble que no podamos darle a esa gente la posibilidad de pasar una noche por lo menos calentita.

-¿Dónde se instalaría ese refugio?

-No hemos llegado a esa instancia. Hay algunas dependencias departamentales que seguramente serian propicias pero eso hay que ahondarlo con las mismas autoridades locales y departamentales. Queremos apuntalar estas cosas porque para nosotros son fundamentales, cuidar la vida humana, es tan sencillo como eso.

-¿Qué tan importante será el trabajo con el gobierno departamental?

-Es fundamental. La relación con el gobierno departamental es absolutamente esencial, sea del signo que sea, porque en ello va implícito la posibilidad de realizar obras y de tener cinco años en los cuales los carolinos vean mejoradas sus condiciones de vida. En este periodo que pasó fue muy difícil con la administración de Antía. Si bien nos ha dicho Alba Rijo, que el relacionamiento fue bueno, la realidad marca que a San Carlos le dieron la tercera parte de lo que pidió, estamos hablando de una disminución demasiado grande para poder realizar obras. Nosotros apuntamos al buen relacionamiento. Al Municipio de San Carlos, en estos últimos cinco años el ex intendente Antía le negó la posibilidad de tener un presupuesto por lo menos sirviera para realizar un montón de mejoras para la calidad de vida y con ello perjudicó a sus propios compañeros de partido. Hubo dos concejales del Partido Nacional que estuvieron de acuerdo en más del 90% de los planteos de Alba Rijo y eso implica que las negativas de la administración Antía a promover o dar mayor presupuesto a San Carlos también los afectó a ellos. Inclusive el ex intendente tuvo el atrevimiento de decir que en San Carlos el concejo no quería trabajar, eso es una falta de respeto a sus propios compañeros y a los del Frente Amplio.