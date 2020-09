La carrera electoral por los municipios del departamento está cada vez más cerca y los candidatos siguen exponiendo sus propuestas y acercándose a la gente en una campaña totalmente atípica en medio de una emergencia sanitaria. Acompañando a Oscar De los Santos, Leonardo “Tato” Delgado competirá para ser alcalde del Municipio de Maldonado, en el que dice querer poner el foco en la cercanía con los vecinos y el trabajo. Las comisiones barriales son uno de los pilares de sus propuestas.



-¿Cómo llegas a ser candidato a alcalde de Maldonado?

-La candidatura surge por el planteo de compañeros y compañeras que entendieron que yo debía ser uno de los candidatos al Municipio, luego se fueron sumando compañeros del movimiento sindical, de la juventud del Frente Amplio y armamos un gran equipo. Tenemos una lista muy diversa que hace que trabajemos en los distintos temas con una responsabilidad y un compromiso mayor.

-¿Cuáles son tus principales propuestas?

-En primer lugar queremos un Municipio absolutamente distinto al que tenemos hoy. Queremos un Municipio cercano a la gente, al vecino, con participación de las comisiones barriales, clubes deportivos culturales etcétera. Para eso uno de los puntos que proponemos es la creación de cinco Concejos vecinales, uno ubicado en la zona del Barrio Hipódromo para trabajar en el barrio y su zona de influencia con Monte Hermoso, Villa Hípica y Canteras de Marelli. Uno en Maldonado Nuevo y su zona de influencia, uno en Cerro Pelado, uno en el barrio San Francisco y otro en Punta Ballena. Este último va a tener un rol muy importante en lo que tiene que ver con la costa y el desarrollo turístico. También planteamos un plan de recuperación de calles en los barrios que quedaron olvidados por esta administración, como La Milagrosa, Altos de Maldonado, San Gabriel, Monte Hermoso, Altos de la Laguna y Valle Di Sarono. Queremos recuperar espacios públicos con accesibilidad, conexión y actividad de líneas de ómnibus entre los barrios Maldonado Nuevo y Cerro Pelado, para que los vecinos no tengan que tomar combinación para llegar a uno de estos barrios. Instalaremos un centro cultural y participativo para la juventud con una usina cultural para los jóvenes artistas locales. También un polideportivo con piscina en Maldonado y un centro cultural en Cerro Pelado. Ampliaremos el sistema de las castraciones gratuitas caninas y tendremos una gestión mixta del refugio de animales de la Ruta 39, esto se va a hacer entre el Municipio y una ONG vinculada a la protección de animales. Además trabajaremos en un plan de recuperación de veredas con cooperativas de trabajadores.

-¿Cuán importante será el diálogo con el gobierno departamental para cumplir eso?

-Bueno eso es clave, no es lo mismo articular con un gobierno del Frente Amplio en la Intendencia a que este sea del Partido Nacional. Y no lo digo como una disputa electoral, sino que quedó demostrado en estos cinco años cuando se discutió el presupuesto en el territorio, que el intendente Antia pasó una y otra vez por encima del Municipio. Entonces para llevar adelante esto que estamos planteando es fundamental un gobierno departamental del Frente Amplio.

-¿Qué cosas le faltan al Municipio de Maldonado?

-En Maldonado faltan muchas cosas, una de las cosas que faltan es tener un Municipio de puertas abiertas, que escuche al vecino y a la vecina, que distribuya los recursos en los diferentes barrios de la ciudad, que este en diálogo permanente con las organizaciones sociales que son las que saben de primera mano la situación en su barrio, en su club deportivo, en su comparsa o en su sindicato. Además de todo esto creemos que le falta mucha transparencia, hoy por hoy tenemos un gobierno Departamental y Municipal poco transparente, con demostraciones clara de amiguismo. No todos los ciudadanos tienen los mismos derechos para este gobierno.

-¿Cómo se puede cambiar eso?

-Estas cosas se arreglan con un gobierno transparente, que atienda la demanda de la población que no mire a qué partido político voto el vecino, que le reconozca sus derechos porque es un ciudadano como cualquier otro y eso es un proceso, un proceso que el Partido Nacional no conoce y reniega de él.

-¿Cuáles son las cosas más urgentes a atender?

-Lo más urgente es atender la situación de emergencia, asegurarle a los vecinos de Maldonado la alimentación. Hay familias enteras que la están pasando muy mal y esta situación puede empeorar. Debemos trabajar fuertemente y por eso es que desde la candidatura departamental del Flaco de los Santos estamos planteando hacer un fuerte énfasis en los primeros dos años para atender esta situación. Queremos estimular a los comerciantes, a los edificios, hoteles y restaurantes con algunos beneficios tributarios para que mantengan a sus trabajadores en igual número que la temporada anterior. La prioridad es el empleo, que doña María o Don José tengan trabajo.

-Si es electo alcalde, ¿qué es lo primero que hará?

-Lo primero que haremos será convocar a las organizaciones sociales, comisiones barriales, clubes deportivos, culturales y sindicatos para conformar los concejos vecinales y esto lo haremos también saliendo a los barrios a hablar con los vecinos.

-¿Seguiría con proyectos de la alcaldía anterior?

-No podemos decir que vamos a seguir con algún proyecto porque no vimos los proyectos del Municipio, lo que vimos en estos 5 años fue un Municipio ausente, de espalda a la población y sin respuestas. Aún se sigue esperando lo comprometido en el presupuesto y en la adecuación presupuestal. La plaza de Cerro Pelado, la plaza del 14 de Febrero, el techado de la peatonal, techado que ahora sale el candidato oficialista a decir que lo van a hacer en su gestión. Entonces cuando plantean esas cosas es cuando decimos que no les podemos creer, porque ya demostraron que no cumplieron. Es muy difícil decir ‘vamos a seguir con esto o con aquello’ cuando lo que hemos visto de este Municipio fue la falta de gestión y la falta de compromiso por parte de la alcaldesa y de todo el Partido Nacional.