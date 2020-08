Camino a las Municipales, Ricardo Pereira: “Punta del Este merecería tener un plan y una revisión de la normativa vigente, que debería hacerse con la ayuda de consultoras y la academia”

El arquitecto Ricardo Pereira nació en Punta del Este, fue a la Escuela Nº5 y al Liceo de Punta del Este y será quien en las próximas elecciones acompañe a Gerardo Viñales (candidato a la Intendencia), para llegar al Municipio de la ciudad. Entre las prioridades de un candidato que tiene herencia política familiar están: el cuidado del humedal y la creación de un plan de movilidad y de ordenamiento territorial.

-¿Cómo está viviendo esta campaña tan atípica?

-No hay antecedentes de esto, por lo menos en nuestras generaciones. A nivel universitario trabajé en política universitaria, después de la dictadura participé en el comité del interior en Montevideo y también en el CEDA (Centro de Estudiantes de Arquitectura). Soy hijo de políticos, mi padre fue uno de los fundadores del Frente Amplio también de acá en Maldonado. Papá fue en el 71, en las elecciones antes de la dictadura, suplente por el que iba de intendente por el Frente Amplio. Mi nombre había sido manejado en las elecciones anteriores, incluso fui apoyado para ser alcalde de Punta del Este, pero decidí bajarme para darle fuerza a Gastón Pereira en aquel momento y en estas elecciones Viñales decidió apoyarme para lanzarme de nuevo y esta vez sí ir hasta la final.

-¿Cómo se siente ser candidato con el legado político que tiene?

-Es una responsabilidad. Mi padre murió hace dos años y siento que desde algún lado me está viendo y me está diciendo ‘estás haciendo bien’. Punta del Este no es un municipio fácil pero siempre fuimos de una línea de sumar y no restar. Siempre procuré políticas de Estado. Trabajé en los dos gobiernos del Frente Amplio en la Intendencia de Maldonado, en el primer período trabajé en la Unidad de Gestión Territorial, yo era la Unidad, porque era yo solo. Ahí se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, en 2008 y nosotros estábamos muy avanzados porque ya sabíamos que se venía. Se hizo en convenio con la Universidad, en particular con la Facultad de Arquitectura. Por eso fuimos el primer departamento del país en cumplir esta ley en todo el departamento. Acá se categorizó el suelo con la Unidad de Gestión Territorial en urbano, suburbano, rural y potencialmente transformable en todo el departamento, y en eso fuimos pioneros, porque algunos departamentos trabajaron sobre una parte del territorio y otros no hicieron ni un plan.

-¿Qué propuestas tiene para Punta del Este en esa línea?

-En los dos gobiernos frentistas, cuando a nivel nacional se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, que fue un antes y un después para lo que es el país. Uruguay entró al siglo XXI en un marco legal de este siglo con el Frente Amplio. Éramos el único país que no tenía una ley de este tipo. Los centros poblados se hacían con una ley de 1946 donde premiaban cosas que ya a fines del siglo pasado se veía que no eran así. Acá tenemos el Humedal del Arroyo Maldonado, a nivel planetario Naciones Unidas se dio cuenta de que estaban desapareciendo humedales y eso desequilibraba el ecosistema porque empezaban a desaparecer especies de flora y fauna. En 1971 Naciones Unidas promovió un congreso en la ciudad de Ramsam en Irán para que las distintas naciones se comprometieran a conservar humedales. Uruguay forma parte de esa convención y de los proyectos que nosotros trabajamos a nivel de ordenamiento territorial también trabajamos en proyectos estratégicos. Hay proyectos que se iniciaron y han quedado congelados y otros que se siguieron pero se pueden seguir mucho mejor. Uno de ellos es el Eco parque del Humedal del Arroyo Maldonado. Fue votado en la Junta Departamental por unanimidad, por lo cual para mí es política de Estado, tuvimos la suerte de trabajar en convenios con la Universidad de la República y organizaciones no gubernamentales y profesionales que manejan el tema. Hay un turismo de avistamiento de aves que paga mucho dinero para armar su catálogo de fotos propias de aves que van encontrando en todo el mundo.

-¿Apoyar el desarrollo de estos proyectos será importante para su administración?

-Será clave porque estos proyectos diversifican y hoy ya hay gente acá en Maldonado que vive de eso, que tienen formación de guía, que reciben extranjeros y a veces hacen trabajos con instituciones locales. Con ese master plan que empezamos a armar los lineamientos del Eco parque Metropolitano del Humedal del Arroyo Maldonado, la parte que faltaba era cómo lograr una sostenibilidad económica de un parque de estas características. Descubrimos que a nivel internacional una consultora de Reino Unido, que se llama WWT, que está apoyada por la Reina de Inglaterra se especializaba en eco parques y humedales. En Inglaterra tienen 9 eco parques, 7 declarados de interés internacional, WWT es consultora de National Geographic y por eso fuimos a golpear la puerta de la embajada británica. La ayuda que nos dieron no daba para traer a los técnicos pero logramos invitar en su momento al embajador a visitar el Humedal. El embajador quedó maravillado con la propuesta y apoyó traer todos los técnicos pagados por Inglaterra y el proyecto del Eco parque fue validado. Eso nos posicionó a nivel internacional. Esto se empezó a desarrollar a fines del segundo período del Frente y se logró que en 2015 la comisión Ramsam se festejara en Punta del Este. Una de nuestras líneas para hacer este proyecto sostenible es desarrollar un centro de interpretación, una construcción donde un visitante por primera vez se sensibiliza de lo que hay. Uno no valora lo que no conoce, yo nací acá y no sabía el valor que tiene el humedal y la biodiversidad que hay.

-¿Las propuestas medioambientales son el centro de su candidatura?

-Hay líneas de desarrollo y también medioambientales. La idea es que todos estos proyectos que son políticas de Estado se sigan desarrollando, porque posicionan a Uruguay y a Punta del Este a Nivel internacional, y además se deja un legado de biodiversidad para las generaciones futuras. Tenemos varios proyectos de políticas de Estado, como el Centro de Convenciones y Congresos que hay que desarrollarlo porque no es lo mismo una ciudad destino turístico con un Centro de Convenciones y predio ferial como el que tenemos que sin él. El turismo de congresos es el que más gasta en el mundo, alrededor de 500 dólares por día, tiene una movida muy grande y ahí hay que seguir apoyando. Los centros de convenciones que funcionan en la órbita privada no funcionan si tienen el apoyo de los gobiernos departamentales, esto tiene que ser política de Estado para postular a Punta del Este como sede de congresos internacionales. En eso tenemos que alinearnos todos.

-¿Cómo espera que sea el trabajo con el gobierno departamental?

-Sea cual sea el gobierno departamental, el gobierno de Punta del Este tiene que ser articulador. Tiene que ser un gobierno que sepa defender estas políticas de Estado y que se proponga entre todos llevar adelante esta línea. Punta del Este es un territorio que es clave para el país y para Maldonado. Es muy importante ahora con la pandemia ponerle mucha cabeza para no perder los servicios que ya tenemos, porque no es lo mismo un Punta del Este con los servicios que tenemos que dan trabajo a nuestra gente que si los servicios de primera línea se cierran.

-¿Qué es lo primero que hará si es alcalde?

-Hay que hablar con todas las empresas para ver cómo se los puede apoyar desde el gobierno municipal para que se mantengan, trabajar con ellos y articular para que Punta del Este siga teniendo las empresas y los servicios que tiene para mantener las fuentes laborales. En segunda línea tenemos que ver cómo ampliar esas oportunidades. Hay proyectos que no están en el territorio de Punta del Este pero hay que saber que se vienen, como la zona franca audiovisual, hay que formar gente para que trabaje ahí. Punta del Este ha sido y es un lugar fantástico para hacer películas. Tenemos que estudiar cómo desde el municipio podemos articular con actores, la ciudadanía y los empresarios para hacer que esto genere otra actividad y diversificación todo lo socio económico y lo cultural.

-¿Qué otros proyectos tiene para Punta del Este?

-Hay que hacer un Plan de Ordenamiento Territorial de Punta del Este, que creo que se puede hacer en un período de gobierno, solo hace falta voluntad política. Nosotros hicimos el Plan entre la Laguna José Ignacio y la Laguna Garzón. Punta del Este tiene una normativa hecha en el siglo pasado, es necesario tener una Intendencia que se dedique a eso. En la península hay que trabajar con maquetas para comparar los edificios que se hagan con los que ya están en la zona. Punta del Este merecería tener un plan y una revisión de la normativa vigente, que debería hacerse con la ayuda de consultoras y la academia. También habría que hacer también un plan de movilidad integral, que no es solo bajar el boleto. Estamos de acuerdo y apoyamos la baja del boleto pero es necesario hacer un plan de movilidad que sea integral, que incluya al transporte público y demás. Una idea sería armar un sistema de bicicletas públicas, también los ómnibus podrían tener un soporte para llevar bicicletas. Complementar las bicicletas con el transporte de ómnibus sería una línea interesante. Hay que trabajar en la sostenibilidad y los recursos. Podríamos armar bicicletarios en la terminal, que en baja temporada pueda servir para la academia, para estudiantes y profesores, y en temporada alta para los turistas.