Camino a las municipales: “veredas, deporte y una guardia municipal”, las prioridades de Darwin Correa

En las próximas elecciones del 27 de setiembre se definirá el nuevo gobierno departamental, y en la nueva plantilla de autoridades estarán los líderes de los municipios, alcaldes y alcaldesas que tomarán el mando de los llamados “gobiernos de cercanía”. Esta es la primera de una serie de entrevistas que Correo de Punta del Este realizará a quienes competirán en las urnas para hacerse de los municipios de Maldonado, Punta del Este y San Carlos.

El primero de los entrevistados es el nacionalista Darwin Correa, con vasta experiencia en el espectro político local y para quien “es un orgullo” competir por el municipio donde nació y del que se define hincha. Por el Partido Nacional y acompañando al candidato a Intendente, Rodrigo Blás, Correa se postula para alcalde del Municipio de Maldonado y sus principales propuestas son: inversión en la actividad social y deportiva, reacondicionamiento de las veredas de la ciudad y la creación de una guardia municipal que controle problemas entre vecinos.

-¿Qué ideas tiene para el Municipio de Maldonado?

-Tenemos propuestas de inversión en la actividad social, ejecución de obras en diferentes instituciones deportivas. Queremos brindarle infraestructura al deporte en Maldonado con generación de vestuarios, salones multiusos, apoyo alimenticio, iluminación en los clubes deportivos de Maldonado que lo necesiten y lo definamos. Queremos hacer fuerte hincapié en los clubes que ya están formados, no queremos crear nuevos centros municipales porque es seguir agrandando burocracia y no es la idea. Haremos inversión en lo social trabajando con asociaciones de personas con Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Down y hogares de ancianos. Tenemos una falencia muy grande en lo que significa la atención a la discapacidad y tenemos que poner énfasis en tratar de que la gente viva mejor. Tenemos que poner el servicio del Municipio a favor de los vecinos y de los que están más complicados económica y socialmente. El trabajo social va a ser muchísimo en ese sentido. No tiene forma de salir adelante la gente si el Estado no le da una mano, y el Estado de cercanía como es el municipio tiene que estar ahí. También vamos a trabajar fuertemente en lo que es la cultura, devolviéndole a los barrios la cultura. Creemos que ahí está la clave para hacer un gran gobierno porque es la forma de darle cercanía a la gente, también con cursos de rápida inserción laboral. La principal inversión va a ser la social, trabajar en la gente, nuestra idea es que la gente viva mejor.

-¿Qué obras planea?

-En combinación con el Intendente queremos trabajar en un plan para hacer absolutamente todo Maldonado con veredas. Es una gran inversión que va a generar mano de obra y la gente de Maldonado necesita esto, porque en los barrios la gente camina por la calle y no es lo mismo el Maldonado de hace 40 años atrás que el Maldonado de hoy. Hoy está lleno de tránsito y realmente es un peligro.

También tenemos un plan ambicioso para, en seis meses, readecuar, reacondicionar y hacer habitable todo el centro de Maldonado. La plaza de Maldonado está abandonada, la situación es tétrica. Necesitamos que el centro de Maldonado vuelva a ser un lugar comercial, pero necesitamos que el estado esté ahí apoyando, haciendo la inversión que hay que hacer para reacondicionar la plaza con espectáculos, que es lo que vamos a generar a partir de todo el trabajo en materia cultural con un nuevo grupo de espectáculos para la ciudad de Maldonado. También crearemos una usina de grabación musical que se genera con pocos recursos. Al Municipio le llega mucho dinero de OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y lamentablemente no se ve.

-¿Desarrollará una política de trabajo para sostener la situación post pandemia?

-Ese es el principal objetivo de nuestro trabajo en el Municipio, el principal objetivo es la generación de empleo. Por eso es que hemos rápidamente detectado la forma de llevar adelante la solución, que es este plan de hacer obra pública, que es fundamental. Además, nosotros tenemos la suerte de estar hace 20 años en la Junta Departamental, de conocer mucho cómo se maneja el sistema y pensamos en tal vez traer a Maldonado la inversión en materia de obras de alguna empresa principalmente del tema de la pesca. Tenemos pensado instalar una empresa en tal sentido, y está la propuesta de nuestro Intendente, Rodrigo Blás, del Mercado Agrícola del Sol, que va a estar ubicado en las Canteras de Marelli y va a generar un trabajo directo a más de 500 personas. También vamos a generar una guardia municipal que va a tener más de 500 personas.

-¿Cómo funcionará esta guardia municipal?

-Es una guardia municipal que va a trabajar directamente con el cuidado de los vecinos. Va a estar en todos los barrios durante las 24 horas. Será un funcionario con un chaleco, un handy y un celular que va a estar para detectar las diferentes situaciones que se generen en los barrios. Porque nosotros creemos que en los temas de convivencia el municipio tiene que estar arriba. Para comenzar a arreglar la convivencia de los vecinos y que no que tengamos todos los días en la Intendencia, en el Municipio o hasta en la Policía denuncias de los vecinos porque el vecino de al lado hace un ruido molesto y no deja dormir.

En la medida en que tengamos esa guardia municipal que converse, que sean ellos mismos los que hagan la denuncia, que no sea el vecino que denuncie, porque su vecino va a seguir viviendo al lado, que el estado se meta en eso nos parece importante. Hay ejemplos en otros lados de que funciona y funciona muy bien. Entre el mercado agrícola, la guardia municipal, la construcción de veredas y la remodelación del centro de Maldonado, que la vamos a hacer rápidamente, se van a generar más de 2.000 puestos de trabajo en el primer año de gestión.

-¿La guardia municipal va a trabajar en conjunto con la Policía?

-La guardia municipal va a tener un teléfono y un handy, que va a estar conectado con el sistema de seguridad que tiene Maldonado y también con la Intendencia. Cuando se detecte algo que no sea entre los cánones normales se va a comunicar. Primero se va a interceder ante el vecino por si tiene algún problema doméstico sencillo, como por ejemplo ruidos molestos, o si es un tema que amerita hacer una denuncia se va a proceder a derivarlos a los lugares necesarios para que rápidamente se pueda solucionar.

-¿La guardia tendrá la capacidad de detener?

-No. Ellos van a ser como un intermediario. No van a tener la capacidad del policía en ese sentido. Pero la Intendencia, como el Municipio y los inspectores, tienen la capacidad como policía municipal de poder interceder en algunos eventos. No es una guardia armada ni nada que se le parezca. Pero sí es una guardia municipal que justamente va a cuidar los intereses de los vecinos.

-¿Cuáles son los temas más urgentes a tratar?

-Hablar de un tema solo no es justo con el resto, creo que se pueden hacer varias cosas a la vez. Uno tiene que tener la capacidad de saber derivar a personas que sean entendidos en cada área. Creo que los principales temas son la remodelación rápida y pensada del centro de Maldonado para que sea transitable, para que el comercio vuelva a ser exitoso. Pero a su vez el estudio e ir trabajando socialmente con todos los clubes de Maldonado deportivos para rápidamente hacer las obras que sean necesarias en cada lugar. Para que el entramado social vuelva a ser lo que era cuando uno era niño, que daba gusto pasear por diferentes lugares de Maldonado. No como ahora que a veces estamos condenados a vivir situaciones que no son muy lindas. Todo va de la mano y el fin es generar trabajo.

-¿Qué significa entrar en la candidatura acompañado de Rodrigo Blás?

-Entré como edil en la Junta con 23 años, fue un orgullo muy grande para mí. Que se me haya dado la oportunidad de ser candidato a alcalde por la ciudad donde nací es un orgullo muy importante. Soy hincha de Maldonado, lo he defendido en todos lados. Estar acompañado de Rodrigo es estar acompañado de un amigo, hace 20 años que caminamos juntos en esto de la política con diferentes situaciones. El mundo de la política me ha permitido conocer mucha gente maravillosa y con Rodrigo hemos estado trabajando codo a codo durante muchos años. Somos de la misma generación de Luis (Lacalle Pou), que siempre fue nuestro candidato a presidente, en el 99 cuando arrancó ya trabajábamos con él. Hemos caminado este camino de mucho cariño y entendimiento. Creemos que Rodrigo está pronto para ser un gran intendente y nosotros creemos estar preparados para darle todo a Maldonado con muchas ganas. Nos van a tener que sujetar, pero empujar nunca porque las ganas para hacer las cosas las tenemos. Es muy importante llegar al gobierno con las cosas claras de lo que uno quiere hacer, y si además tenemos la posibilidad de llegar a un gobierno que entienda y quiera a Maldonado como es el gobierno de Lacalle Pou es muy importante. Estamos muy esperanzados de que él va a hacer un gran gobierno como lo viene haciendo y ojalá se le dé la posibilidad a Rodrigo de hacer una gran intendencia en conjunto con Luis. Nosotros desde el municipio vamos a hacer que Maldonado brille. Ese es el objetivo, que Maldonado brille a partir de que la gente de Maldonado viva mejor