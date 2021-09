Campeonato Nacional de Rally: Zeballos-González ganaron el Absoluto y la RC2N

Tras realizarse el segundo día de la tercera fecha del Campeonato Nacional de Rally, la tripulación integrada por Rodrigo Zeballos-Sebastián González con el Peugeot 208 MR resultaron ganadores en el Absoluto y en la RC2N. Este fue el segundo triunfo al hilo del binomio en el Rally de Minas y los llevó a la punta del Campeonato Nacional de Rally tras la disputa de las cuatro Pruebas Especiales del segundo día. De esta forma, no solamente ganan la fecha, sino que también las dos etapas por lo cual suman importantes puntos.

Una competencia que se presentó complicada por los difíciles caminos, con tramos muy veloces y con un piso que en algunos casos estaba muy suelto, lo que hizo que la dupla fuera tomando las precauciones necesarias para poder lograr esta victoria, que es muy importante cuando pasó el ecuador del torneo.

Buena estrategia

“Fue una carrea muy complicada, con caminos muy, pero muy veloces, de pisos muy sueltos. Planteamos una muy buena estrategia y donde a lo largo de los ocho tramos tuvimos una gran madurez con el “Seba”, eso fue lo que me deja más contento ya que supimos manejarnos. Aceleramos cuando pudimos hacerlo y no arriesgamos cuando no lo teníamos que hacer. Pero además de eso, tuvimos unos grandes rivales como fueron Martín (Cánepa) y el Gonzalo (Ferrari) que hicieron una gran carrera, siempre anduvieron muy, pero muy rápidos. Otra cosa que nos deja sumamente contentos es que el auto terminó perfecto, por lo cual si tuviera que largar mañana está pronto. El ‘León’ es muy fuerte, ha quedado en óptimas condiciones ya que el equipo solamente tendrá que hacer una revisación general y nada más. Satisfechos además porque pudimos ganar las dos etapas y la carrera, lo que nos da una cantidad de puntos que nos ubica en la punta del torneo de este año y de esta forma continuar defendiendo el 1, comentó Zeballos luego de la carrera.

El conductor hizo un reconocimiento especial “para todo el equipo que ha trabajado muy bien antes y durante la carrera, a toda la gente que nos da una mano, a todos aquellos que al costado del camino nos alientan. A todos ellos un agradecimiento muy grande”.

Esta historia se seguirá contando el mes que viene cuando el Rally Nacional vuelve nuevamente a utilizar caminos del departamento de Lavalleja, del 22 al 24 de octubre.