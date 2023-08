Campeones de acá

La Intendencia de Maldonado a través de su dirección de Deportes rindió homenaje a Randall Rodríguez y Mateo Antoni, jugadores fernandinos que ganaron el Mundial de Fútbol Sub 20 en Argentina. “A uno lo enorgullece un montón porque es mi ciudad, la ciudad que me crié y me encanta venir cada vez que puedo. Todavía no caigo en la dimensión que tiene esto de ser Campeón del Mundo, pero sigo siendo el mismo, porque lo que realmente importa es que a uno lo quieran por lo que es como persona y no solo por el fútbol”, dijo Randall Rodríguez, arquero de la selección uruguaya y de Peñarol.

Randall jugaba con su abuelo en la cancha de Central Molino y cada vez que puede viene a ver al equipo. Comenzó en el baby fútbol de Liverpool, a los 11 años pasó a Fair Play y después al Club Atlético Peñarol con quien consiguió la Copa Libertadores Sub 20 en 2022.

Para Mateo Antoni, zaguero de la selección uruguaya y actualmente de Liverpool, “es divino que el departamento nos hiciera un reconocimiento por lo que logramos adentro de la cancha, para nosotros es un orgullo tremendo, como lo fue ver a toda la gente feliz y emocionada por ganar el campeonato del mundo”. Sobre el Mundial en sí destacó el grupo humano que se formó desde el sudamericano, siempre unidos y tirando para el mismo lado. También le dejó un mensaje para los niños; que persigan sus sueños, que las cosas llegan para la gente que sabe esperar.

Mateo jugó hasta los 14 años en Charrúas, integró procesos de selección uruguaya y allí surgió la posibilidad de llegar a Nacional, donde hizo todas las formativas hasta 4ta división. Posteriormente firmó contrato profesional con la institución tricolor y fue cedido a préstamo a Liverpool, con quien recientemente consiguió el título de Campeón del Torneo Intermedio.