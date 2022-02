Cantegril Country Club festeja 75 años marcando presencia en Punta del Este

El Cantegril Country Club de Punta del Este cumple este miércoles 2 de febrero un nuevo aniversario. Pasaron exactamente setenta y cinco desde que el empresario argentino Mauricio Litman y su esposa Blanca Mazer fundaron un club que fue centro de festivales de cine, de campeonatos deportivos y certámenes de belleza, como lo fueron “Reina de Punta del Este”, “Reina Mundial del Turismo” o “Reina de las Azafatas”, que marcaron la historia del balneario. En esa época, de los años 50 y 60, el club recibió a grandes estrellas del mundo del deporte y el arte.

Para conmemorar un nuevo aniversario, la directiva hará un brindis, este miércoles a la hora 19. En la actividad tocará la Orquesta de Vientos y cantará Diego Coronel, tenor ganador de la primera edición de GOT Talent Uruguay.

“Será un día para festejar 75 años de vigencia y de presencia en la zona, no solo como un referente en lo deportivo, lo social y lo turístico”, comentó la presidenta del club, Mariela Clavijo, a Correo de Punta del Este. La directiva y los socios e invitados conmemorarán 75 años de trabajo con toda la sociedad de Maldonado, indicó. Si bien en un inicio fue pensado para turistas, con el paso de los años muchos residentes de Maldonado se han integrado al club, que ha visto pasar, entre sus paredes y sus canchas, muchas historias.

Clavijo destacó que el Cantegril Country Club tiene una arquitectura de alto valor para el departamento, tanto así que fue declarado patrimonio arquitectónico.

La institución cuenta con tres sedes, la central, el Golf y el Hípico. Desde su fundación, la oferta deportiva se fue ampliando a la demanda de los socios, que hoy en día llegan a los dos mil entre sede golf y sede central. Desde el comienzo se incluyeron propuestas relacionadas al golf, al tenis y al frontón. Con los años se sumó una cantidad importante de actividades que van desde el spinning al yoga, pasando por pilates y entrenamiento funcional entre otras; esto sin contar con las actividades para los más pequeños de la familia.

Destacados

En la sede Golf se han desarrollado grandes campeonatos internacionales, como la Copa de Oro, uno de los torneos más antiguos de los cuales el club es anfitrión; la Copa Aníbal Vigil o la Copa Mercosur.

En cuanto al tenis, desde el inicio el fundador del Cantegril Country Club apostó a darle prestigio al lugar y al deporte y organizó grandes torneos con campeones de Wimbledon. Actualmente el club continúa siendo un punto de referencia para el tenis nacional y el internacional. Destacados jugadores como Mats Wilander, John Mc Enroe, Yanick Noah, Guillermo Vilas, Gastón Gaudio, Juan Martín del Potro, Pablo Cuevas y Andy Roddick, entre otros, han pisado las canchas en Punta del Este.

Resiliencia y sentido de pertenencia

Para la presidenta, lo más destacable del Cantegril Country Club en estos años han sido dos conceptos claves: la resiliencia, principalmente durante la pandemia, cuando se debió ser creativos para seguir activos (por ejemplo, con clases virtuales); y la lucha por el sentido de pertenencia, tanto de los socios como de los funcionarios del club, que son los protagonistas de la vida en el mismo.

Sobre la resiliencia, Clavijo sostuvo que la institución se reinventó de muchas formas para continuar brindándole a los socios un buen servicio. “Este es un club que ha tenido un dinamismo que le ha permitido ir adaptándose a los nuevos tiempos, porque hay que ir en ese camino, más allá de los años”, remarcó.

Momentos para no olvidar

Por el Cantegril Country Club han pasado cientos de personajes. Clavijo recordó algunos como Julio Iglesias, Yes o Santana, así como incontable cantidad de eventos, entre los que se incluye una Cumbre de presidentes.

“Hay innumerables momentos para recordar. Por el club han pasado muchas figuras artísticas y deportivas. Hoy es muy común que las figuras visiten Punta del Este. Por la comunicación tenemos la suerte de que muchos artistas de primer nivel lleguen a Uruguay, pero en aquellas primeras épocas no, y a donde venían era al club”, concluyó.