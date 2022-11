Carlos Sainz: “Nunca corrí antes en Uruguay y tengo muchas ganas de hacerlo”

Carlos Sainz es una leyenda viva del deporte motor a nivel mundial, habiendo ganado dos campeonatos del mundo en rally y tres ediciones del Dakar. A sus 60 años, se mantiene tan vigente como siempre y ya palpita lo que será su primera visita deportiva a Uruguay para competir el 26 y 27 de noviembre en el cierre de temporada de Extreme E.

“Siempre nos han recibido, tanto el Mundial de Rallies, posteriormente el Dakar y ahora con Extreme E, de una manera fantástica en Sudamérica. Tengo muchas ganas de correr en Uruguay, nunca he corrido allí, tengo a mi buen amigo Gustavo Trelles que es de ahí y voy a tener el gusto de disfrutar de esos días con él y con muchas ganas de que llegue la carrera a ver cómo es el circuito”, comentó Sainz el jueves.

Sainz forma parte del equipo Acciona Sainz, donde comparte coche con su compatriota española Laia Sanz. La dupla llegará a Punta del Este para la definición del campeonato en el tercer lugar con 60 puntos, detrás de Rosberg X Racing (83) y X44 (66).

Motivado

“Nos gustaría acabar la temporada de la mejor manera posible, la manera más brillante posible, y que eso además sirva un poco de pistoletazo de salida para el año que viene donde obviamente nos gustaría ya pelear seriamente por el campeonato”, dijo Sainz sobre sus expectativas para Punta del Este.

La de Uruguay marcará la primera ronda en la historia de Extreme E abierta al público, por lo que Sainz no duda en invitar a los aficionados a acercarse para disfrutar del espectáculo que brinda el campeonato.

“Animo a los fans, a toda la gente que está en Punta del Este que se acerque a ver la carrera porque es un evento espectacular, van a ver algo diferente, es una modalidad diferente, creo que en ese sentido merece la pena conocerla”, comentó.

Además de su actividad en Extreme E, Sainz se está preparando para competir nuevamente en el Dakar 2023 en enero próximo en Arabia Saudita y no tiene planes de detenerse.

“Me siento bien físicamente, con ganas, con ilusión y motivado para seguir haciendo estas cosas. El día que me falte algo pues trataré de dar un paso atrás. Pero de momento tengo ganas y energía de hacer una buena última carrera del Extreme E y de ir al Dakar e intentar luchar por la victoria”, explicó.