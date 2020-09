La Unión de Vendedores de Carne solicitará esta semana al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou que se revea el decreto firmado en diciembre de 2019 por el ex Ministro de Ganadería Enzo Benech, donde se aprobó el reenvasado de carnes importadas.

Para los carniceros tradicionales la manipulación del producto de mayor consumo en la mesa de los uruguayos pierde trazabilidad y no permite que el consumidor vea que ese producto que vino envasado en origen y que se le extrae esa etiqueta de origen, vuelve nuevamente al ruedo con un control muy turbio.

“El tema del re envasado de carne importada refiere a una autorización que el anterior ministro de Ganadería, Enzo Benech, en diciembre aprobó el re envasado de cortes importador a cargo de una empresa, fileteados y presentados para vender en las góndolas de las grandes superficies fundamentalmente.

Una manipulación del producto tal, que hace que se pierda la trazabilidad de la misma y que se pierda la posibilidad de poder ver que ese producto que viene envasado en origen y que se le extrae esa etiqueta de origen, vuelva nuevamente al ruedo con un control muy turbio, porque quién me asegura a mí que esa carne va a estar próxima a vencerse y que nuevamente pueda re envasarse; fileteada o cortada para volver nuevamente a ser comercializada en los comercios”, expresó el Presidente de la Unión de Vendedores Alfonso Fontenla.



Preocupados

Desde la Unión de Vendedores de Carné ya se había trasladado esta preocupación a las autoridades del INAC del anterior período de gobierno, quienes en la oportunidad indicaron que no tenían conocimiento del decreto.

“Esa resolución del Ministerio no tuvo ningún tipo de consulta con el Instituto Nacional de Carnes (INAC) en referencia a eso, el Instituto está absolutamente en contra de esta resolución, lo considera una forma muy complicada de poder tener un control sobre la carne importada y la forma en la cual se comercializa en Uruguay. Vamos a plantearle al ministro la situación, ya que la solución compete al Ministerio de Ganadería, el que tiene que ver esa medida y dar marcha atrás en esa resolución tomada en las últimas semanas que el ministro anterior estuvo en funciones. Ese es el tema planteado y la dificultad que vemos de tener un producto que compite fuertemente con el producto nacional puesto de una forma realmente bastante controvertida y que el INAC considera también fuera de lugar”, concluyó Fontenla.