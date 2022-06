Carteles publicitarios de las rutas pasarán a pagar 149 UI por año y por metro cuadrado

Los carteles publicitarios instalados a la vera de las principales vías de tránsito del país –incluida la Ruta Interbalnearia, entre otras – pasarán a pagar 149 unidades indexadas por año y por metro cuadrado. Estas 149 unidades indexables equivalen a 806 pesos y deberán pagarse año y por metro cuadrado, según la última cotización de la citada medida de valor estatal.

La cifra en cuestión deberá abonarse al Ministerio de Transporte y Obras Públicas según lo establece el nuevo “Reglamento para la colocación de publicidad visible desde caminos nacionales.

El citado reglamento también establece una serie de sanciones para los avisos publicitarios que en sus leyendas exhiban errores gramaticales o que por su texto o ilustración afecten la moral, las buenas costumbres o el orden público. En este la multa será de 5 mil unidades indexadas, unos 27 mil pesos.

Los carteles publicitarios afectados por la referida reglamentación son todos aquellos visibles desde cualquier punto de una ruta de jurisdicción nacional ubicados fuera de la faja de dominio público con excepción de las zonas urbanas.

En el caso de las rutas 1,2, 3, 5, 8, 9, 10, 101, 102 e Interbalnearia el pago será de 149 unidades indexadas por día y por metro cuadrado. En las demás rutas nacionales el importe será de 75 unidades indexadas.

Permisos

La reglamentación establece que cada permiso será otorgado por margen y sentido de circulación. En caso de carteles consecutivos la distancia entre ellos no podrá ser menor a 300 metros. La longitud de cada cartel no podrá ser mayor a 20 metros. El reglamento prohíbe la instalación de carteles publicitarios en curvas, en la parte superior de cualquier tipo de edificación y que los mismos se coloquen en sentido paralelo a la carretera.

Camiones

Los vehículos de transporte de carga que deben contar con el permiso de circulación nacional no podrán llevar avisos o inscripciones en su carrocería o adosados a ellas, salvo cuando esos anuncios contengan el nombre del propietario de la empresa, el vínculo de la empresa con el camión, entre otros relacionados.

Los avisos publicitarios no podrán emplear los siguientes elementos: colores amarillos y rojos en un área no mayor al 10 por ciento de la superficie total del cartel.

Política

La propaganda política deberá limitarse a los sesenta días previos a la fecha del acto electoral. Además, la propaganda política será exonerada del pago del tributo.

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/05/mtop_878.pdf