Casaretto: en Piriápolis ya no hay “piriapolenses” porque ya no hay una sala de partos

El diputado nacionalista por Maldonado, Federico Casaretto, se refirió en la Cámara de Representantes a las “situaciones que heredó la salud pública de Maldonado. Son muchas, pero cinco minutos sólo nos alcanzó para plantear algunas de ellas”, dijo.

En el Hospital de San Carlos no nacen niños, no se realizan intervenciones quirúrgicas, y no hay pediatra de guardia en la emergencia, y en el hospital de Maldonado tampoco hay cirujano pediátrico, por lo que los niños deben ser derivados a Montevideo. Pero también mostró su disconformidad con el retiro de la placa que llevaba el nombre del Dr. Elbio Rivero del frente del hospital, designado por ley en honor al recordado médico local.

En Piriápolis, en tanto, desde hace muchos años no existen “piriapolenses”, porque no hay sala de partos. “No tengo dudas que las nuevas autoridades van a hacerse cargo de solucionar estos temas. El nuevo gobierno llegó para hacerse cargo”, afirmó Casaretto.