Casaretto está “absolutamente de acuerdo” en que sean de acceso público los documentos del pasado reciente

El diputado del Partido Nacional por Maldonado Federico Casaretto, se manifestó absolutamente de acuerdo con el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió en las últimas horas para que sean de acceso público los documentos del pasado reciente y de las violaciones de los derechos humanos.

En su cuenta de twitter el legislador recordó que “desde 2007 venimos luchando por esto” y agregó que fue “inadmisible que bajo la gestión de Berrutti y Bayardi, lo que se encontró haya sido manejado por Augusto Gregori y algún colaborador, sin la participación de todos los partidos políticos que ameritaba una información tan sensible”.

Exposiciones

En el año 2008 el legislador local le dio estado parlamentario a este tema convocando a la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti y al subsecretario José Bayardi. En 2011 y 2020 realizó diversas exposiciones y un pedido de informes tendiendo a lograr que todos estos archivos fueran de acceso público. “Cuando se descubrió el archivo Berrutti, reclamamos que integrantes de todos los partidos políticos participaran en la desclasificación del tremendo material, pero no lo logramos. La ministra Berrutti puso al frente de esta tarea a Augusto Gregori -un ex integrante del MLN-Tupamaros- lo que no brindó las garantías que un tema tan sensible hubiese ameritado”.

“Es una muy buena noticia que hoy nuestro gobierno le dé transparencia a toda esta información” indicó el legislador nacionalista.