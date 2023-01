Casi cincuenta films participarán del Festival Internacional de Cine de Punta del Este

Uno de los clásicos de febrero, el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, ya presentó su programación para su edición número 25 que se llevará a cabo desde el domingo 5 hasta el sábado 11 de febrero. Los espectadores podrán disfrutar de cuarenta y ocho films de manera exclusiva, ya que aún no se han exhibido en el país. Como es tradicional, la cartelera tendrá películas de variada procedencia, empezando por Uruguay y continuando por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Venezuela, para las competencias iberoamericanas. Para el Panorama Internacional se podrá disfrutar de obras de Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Italia, Macedonia del Norte, Rumania y Suecia.

Como en ediciones anteriores, habrá cuatro salas de cine: GrupoCine (calle 27 y Gorlero), Sala Cantegril (avenida Litman y calle Salt Lake ) con entrada libre y gratuita, sala del Teatro de la Cultura de Maldonado (calles Rafael Pérez del Puerto y Román Guerra), y Teatro de Verano Margarita Xirgu (calles El Havre y Porto Alegre del barrio San Rafael) con proyecciones al aire libre.

COMPETENCIA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

Diez largometrajes participarán en la Competencia Iberoamericana de Ficción y competirán por los Premios Litman:

Mantícora de Carlos Vermut (España).

El reino de Dios de Claudia Sainte-Luce (México) Presentan Claudia Sainte-Luce.

La Jauría de Andrés Ramírez Pulido (Colombia).

One way de Carlos Daniel Malave (Venezuela) Presenta Carlos Daniel Malave.

Nosotros no nos mataremos con pistolas de María Ripoll (España) Presenta María Ripoll.

Natalia Natalia de Juan Bautista Stagnaro (Argentina) Presentan Juan Bautista Stagnaro y la actriz Sofía Gala Castiglione.

Lo invisible de Javier Andrade (Ecuador) Presenta Javier Andrade.

Rio de los deseos de Sergio Machado (Brasil) Presenta Sergio Machado.

La uruguaya de Ana García Blaya (Argentina/Uruguay) Presentan Ana García Blaya, los intérpretes Fiorella Bottaioli, Sebastián Arzeno, Joaquín Marqués y el productor asociado Mariano Avellaneda.

Nunca pasó nada de Gonçalo Galvão Telles (Portugal) Presenta Gonçalo Galvão Telles.

COMPETENCIA IBEROAMERICANA DOCUMENTAL

Por su parte, cuatro serán los films que conforman la Competencia Iberoamericana Documental y que pugnarán por el Premio Lobo Marino:

Wandäri de Daniel Lagares y Mariano Agudo (Perú).

La versión de Anita de Luca Criscenti (Brasil/Italia) Presenta el productor Juan Zapata.

AD10S de Santiago Mosquera (Uruguay) Presenta el guionista, productor y creador de la canción principal Gabriel Carrizo.

Anhell69 de Theo Montoya (Colombia).

Las dos Competencias Oficiales se llevarán a cabo íntegramente en la Sala Municipal Cantegril

TODOS LOS JURADOS

Esta edición ha duplicado su sección competitiva. Por eso este año habrá otro grupo de Jurados, todos integrados por personalidades autorizadas que evaluarán los títulos de cada categoría. En esta oportunidad serán tres las listas de jurados: para la Competencia Iberoamericana de Ficción, para la Competencia Iberoamericana Documental y como siempre los representantes de la Crítica.

Este año el Jurado de la Competencia Iberoamericana de Ficción tendrá la ardua tarea de resolver quiénes se llevan los Premios Litman en cuatro rubros: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor. A su vez, sobre la base del voto de los espectadores se establecerá el Premio del Público. Las estatuillas correspondientes fueron diseñadas por el reconocido artista plástico uruguayo Octavio Podestá. Mientras que el Jurado de la Competencia Iberoamericana Documental deberá elegir entre quienes pugnarán por el Premio Lobo Marino.

Jurado Competencia Iberoamericana Ficción integrado por

Abril Alzaga Magaña (México)

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y Directora Ejecutiva del FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM.

Álvaro Buela (Uruguay)

Es cineasta (realizador de 7 films), periodista (fue editor de El País Cultural), docente (Universidad ORT Uruguay) y Director Artístico del Festival Internacional de Cine de Punta del Este (2009-2010).

David Duponchel (Francia)

Dirigió varios cortometrajes. Fundador del Festival de Cine A l’Est du Nouveau con sedes en Francia, Perú, Argentina y Colombia. Profesor en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú).

Hernán Guerschuny (Argentina)

Crítico, productor y director de cine. Cofundador de la revista especializada Haciendo Cine. Fundador de Zeppelin Studio. Dirigió cinco largometrajes y dirige y produce series para las Plataformas de streaming.

Bárbara Paz (Brasil)

Es actriz, directora y productora. Estudió en la Escuela de Teatro Macunaíma e integra el grupo TAPA. Participó en varios largos y cortos. Dirigió el documental Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou.

Jurado Competencia Iberoamericana Documental que deberá elegir el Mejor Documental y está conformado por:



Fernando Brenner (Argentina)

Cronista de Cine, Crítico Musical, Agente de Prensa, Programador, Fotógrafo, Investigador, Diseñador Gráfico. Delegado asesor del Chicago Latino Film Festival. Creó en radio “Arteducto del Sur – Cine y Música de Latinoamérica”.

Agustina Chiarino (Uruguay)

Licenciada en Comunicación Social y Máster en Documental Creativo. Productora en Control Z Films y de Mutante Cine. Y ahora en Bocacha Films. Integra el comité de preselección del Foro de Coproducción de San Sebastián.

Claudio Pereira (Chile)

Arquitecto Universidad de Valparaíso y Profesor en Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso. Fundador de Insomnia Alternativa de Cine. Director Artístico de FICVIÑA – Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Jurado Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU) deberá distinguir el Mejor Film del Festival y lo componen:

Soledad Castro Lazaroff

Realizadora audiovisual, escritora, periodista cultural, docente, gestora cultural. Militante feminista. Editora de Cultura del Semanario Brecha. Cátedras en la Escuela de Cine del Uruguay. Integra el Festival Independiente Más Carnaval.

Guilherme De Alencar Pinto

Periodista, investigador, músico. Es docente (música y cine) en la Universidad ORT. Tiene 2 libros publicados y 2 cortos experimentales. Periodista en La Diaria, Brecha, Tres y Placer. Fue presidente de la ACCU de 2016 a 2022.

Luciana Rodríguez

Fotógrafa y editora de vídeo. Técnica en comunicación social, actualmente realizando la licenciatura de comunicación audiovisual en la FIC. Periodista cultural, columnista en el programa Café Express TV y en Cooltivarte.

El 25° Festival Internacional de Cine de Punta del Este está organizado por la Intendencia de Maldonado (IDM) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo del Uruguay. La Dirección Artística está a cargo de la Lic. Daniela Cardarello.

