Alrededor de novecientas personas se inscribieron en el sorteo de dos puestos de trabajo efectuado por la Junta Departamental de Maldonado para cubrir vacantes de mozos de cafetería. El período de inscripción comenzó el pasado 15 de enero y terminará el próximo 29 de enero, según se desprende del llamado público a interesados para cubrir dos cargos de auxiliar de servicio.

“Calculo que unas dos mil personas se anotarán al final del llamado”, dijo a Correo de Punta del Este el presidente del legislativo departamental, el nacionalista José Luis Sánchez.

“Va a haber una preselección que será realizada por un tribunal de concurso junto a la psicóloga de la Junta Departamental. Esta preselección será por puntaje. Luego va a haber otra preselección por parte de la psicóloga para terminar otra vez en el tribunal de concurso con un sorteo con aquellos preseleccionados”, explicó Sánchez.

Para poder participar de este concurso los interesados deben tener entre 18 y 45 años, ser ciudadano natural o legal con tres años de ejercicio de la ciudadanía. Además, los postulantes deben tener como antecedentes el hecho de no haber sido destituidos como funcionarios públicos, ni haberse retirado de la misma al amparo de incentivos cuyas disposiciones indicaran la imposibilidad de reingreso.

Mozos con conocimiento de audio

En cuanto a su formación deberán contar con primer ciclo de enseñanza secundaria o su equivalente en el Consejo de Educación Técnico Profesional lo que dará a los postulantes un puntaje de hasta siete puntos. Se valorarán otros conocimientos afines a la función a desempeñar, especialmente conocimientos generales en el manejo de equipamiento electrónico de audio lo que generará para aquellos postulantes que cumplan este requisito otros siete puntos. Esta parte Entre los antecedentes, el punto c del apartado de formación menciona que todos aquellos “que tengan experiencia previa en actividades desarrolladas en el área de Servicios de Juntas Departamentales, Intendencias Departamentales u otros Organismos Públicos. Puntaje máximo”; podrán acceder a otros seis puntos.

Correo de Punta del Este consultó al presidente de la corporación sobre si esta forma de calificar los antecedentes no era una forma de generar alguna posición favorable a determinadas personas.

El titular del legislativo respondió: “Juntas departamentales no dice (sic). El tema es personas que tengan conocimiento de mozos, algún tema de servicio porque el llamado es para el servicio de mozos. No es para el personal de limpieza. El personal de limpieza es de una empresa contratada por la Junta Departamental”. Correo de Punta del Este le repreguntó al titular del legislativo sobre si esa exigencia, la de haber formado parte de una junta departamental, podría generar reclamos por otros concursantes. El titular de la Junta Departamental respondió: “Este llamado fue evaluado por el asesor jurídico de la Junta Departamental, por la secretaria general de la Junta Departamental. No es un llamado hecho al vuelo, fue algo hecho asesorado”, respondió.