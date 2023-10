Casi quinientos docentes de Maldonado rendirán prueba para recibir título con valor universitario

Los días 15 y 16 de diciembre se realizará, en todo el país y de forma presencial, la prueba Docente Acreditado, una “solución de transición” para los docentes que ya están titulados, dado que estudiaron en una época en que las carreras de formación educativa no otorgaban títulos con carácter universitario.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, explicó que la prueba forma parte de una política más amplia, que procura la transformación de las carreras de formación docente, para que puedan obtener el reconocimiento de su carácter universitario desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Ahora, a las carreras se les exigirá que cumplan con una serie de requisitos para que sus títulos sean de valor universitario. A modo de ejemplo, habrá una serie de exigencias curriculares, requisitos en la composición del cuerpo docente, y requerimientos en materia de investigación y extensión, entre otras. De aquí en más, quienes egresen de estas carreras recibirán un título con valor universitario.

Da Silveira consideró que los docentes que ya recibieron sus títulos quedan en una situación de desventaja, dado que, cuando estudiaron las carreras no cumplían con estas exigencias. Esta es la razón por la cual se impulsó esta prueba de reconocimiento específica y, en caso de aprobarla, se les otorgará un certificado que reconozca el valor universitario. “Es una solución de transición para no ser injustos con los docentes titulados”, dijo.

En todo el país

Para la primera edición, se inscribieron 7.483 docentes. De ellos, 3.657 son maestros de educación primaria, 3.497 son profesores de educación media y 329, maestros de primera infancia. Los departamentos con más inscriptos son Montevideo (1.940), Canelones (969), Rivera (602), Maldonado (489) y Salto (444).

La prueba se realizará de forma presencial en todo el país los días 15 y 16 de diciembre, en simultáneo. Se evaluarán diversas áreas de conocimiento, como lengua, matemática, informática, comprensión lectora y redacción, entre otras. Los interesados pueden acceder a cursos preparatorios en línea. “Se recomienda que los hagan porque les va a permitir llegar en mejores condiciones”, sugirió.

Por otra parte, se implementará un mecanismo específico para reconocer el carácter universitario del título de grado de aquellos docentes que, además, realizaron una maestría o doctorado en educación. “No tiene sentido pedirles que acrediten su condición de universitarios, porque ya lo hicieron”, dijo. Ellos, que son algo más de 5.000, solo deberán presentar su título de posgrado para obtener el reconocimiento.