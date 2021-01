CASMU inauguró en Maldonado su “hisoparking”, donde se toma la muestra sin que el usuario se baje del vehículo, atendiendo así a la necesidad del departamento, que vio incrementado el flujo de visitantes y en el que día a día crecen las cifras de casos positivos. El sistema permite que la muestra se extraiga en un proceso rápido y seguro, ya que se evita al máximo el contacto entre los pacientes y el personal de salud, se informó desde la institución.

Este nuevo “hisoparking” de CASMU está ubicado en la explanada del Centro Médico en Joaquín de Viana casi Ventura Alegre y su director técnico, Álvaro Medeiros, explicó que al estar ubicado en un espacio abierto y especialmente acondicionado para esta tarea permite la agilidad del proceso y la seguridad sanitaria para todos los involucrados. “Estamos en un momento que se necesita incrementar los hisopados para poder detectar la mayor cantidad de casos activos y así tomar las medidas necesarias. CASMU se suma a esa iniciativa en un departamento que está recibiendo miles de personas que vienen de diferentes puntos del país”, expresó Medeiros.

Una vez que se realiza el hisopado, la muestra es enviada al laboratorio de CASMU y el resultado estará disponible entre 48 y 72 horas después, dependiendo de la demanda existente en ese momento. “Este no es un aporte únicamente para los usuarios de CASMU, sino que también para todas las personas que residen en el departamento y para aquellos que vienen a veranear”, señaló el médico. Para los socios de la institución el servicio no tendrá costo pero deberán contar con indicación médica. Para quienes no sean socios sí tendrá costo.

