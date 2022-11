Caso Astesiano: “Que lo siga hasta el final”, respondió Lacalle a la consulta sobre la eventual salida de la fiscal Fosatti

El presidente de la República Luis Lacalle Pou abordó en la mañana de este martes el buque St Helena donde fue agasajado con un almuerzo por los directivos de la prueba E Extreme cuya última etapa de su calendario anual se cumplirá este fin de semana en la zona del parque de tanques de Ancap.

El buque se encuentra fondeado en la bahía de Maldonado donde arribó procedente del puerto de Montevideo lugar de descargo de los setenta y dos contenedores que contienen los vehículos y demás implementos de la prueba automovilística.

Lacalle Pou llegó cerca del mediodía de la víspera al puerto de Punta del Este donde fue recibido por las autoridades locales. Luego abordó una embarcación que lo trasladó al buque fondeado a escasa distancia de la escollera del puerto esteño.

Antes de embarcarse, el primer mandatario mantuvo un encuentro con los medios de prensa presentes en el lugar.

Que lo termine

Lacalle Pou fue consultado sobre el escándalo que desató la detención de su excolaborador Alejandro Astesiano y la posterior situación que involucra a la fiscal del caso, María Gabriela Fosatti Avilés. “Que lo siga hasta el final”, respondió Lacalle a la consulta sobre la eventual salida de la fiscal a quien, según el mandatario “se le brindó toda la información que requiere y se le va a dar todavía más”.

“El gobierno no tiene cola de paja, pero me puedo equivocar. Pero no hacer las cosas mal, fuera de la ley no”, enfatizó Lacalle Pou. “No tenemos nada que esconder”, agregó al recordar que tanto su secretario general Álvaro Delgado como el prosecretario general Rodrigo Ferrés, concurrirán ante la fiscal como testigos. Sobre la eventual salida del caso de Fosatti, Lacalle Pou dijo: “al fiscal de Corte le corresponde decidir quien se va a quedar y si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? Que la misma fiscal lo termine”.