Caso Valentina: SCJ se expedirá en las próximas horas respecto a las actuaciones de las dos magistradas de San Carlos

La Suprema Corte de Justicia se expedirá en las próximas horas respecto de las actuaciones de las dos magistradas de San Carlos que dictaron órdenes telefónicas en los dos casos de violencia que involucraron a la fallecida joven Valentina Cancela Sarmoria y a su asesino, su ex pareja de 17 años.

Los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia tienen, desde hace exactamente una semana, las explicaciones brindadas por las dos juezas que el 15 de febrero y el 1º de julio de este año fueron notificadas por el Ministerio del Interior de los incidentes de violencia que tuvieron como protagonistas a los dos adolescentes.

En el primer caso actuó la doctora Rossana Martínez, Jueza Letrada de San Carlos de 1º turno Especializada en Violencia Basada en Género, Violencia Doméstica y Sexual. En el segundo la doctora Dina Salim, Jueza Suplente de feria del referido juzgado.

“Los informes solicitados fueron remitidos el martes a la Suprema Corte de Justicia y ahora circulan entre sus integrantes que los están estudiando. En concreto, lo que tienen que resolver ahora es si archivan el asunto (porque no hay mérito para investigar) o si inician un proceso sumarial (que puede terminar en sanción disciplinaria)”, dijo una fuente de la corporación consultada por Correo de Punta del Este.

“Incluso podrían requerir más elementos antes de resolver por alguna de las vías anteriores. No hay plazos para esta actividad, pero atendiendo a la importancia que ha cobrado el asunto, seguramente será en breve. Respecto al acceso a lo informado, se trata de documentos destinados a los Ministros de la SCJ que los pidieron en ejercicio de su potestad disciplinaria, por lo que no son públicos. Y en el caso de que se inicie un procedimiento disciplinario, también será reservado. Eventualmente, se podría dar a conocer la resolución que le pone fin, llegado el caso”; agregó.

Visita

En tanto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, efectuó una visita a los dos juzgados letrados y a los dos juzgados de Violencia Basada en Género, Violencia Doméstica y Sexual, la Defensoría Pública de San Carlos, la Unidad del Instituto Técnico Forense y el juzgado de paz departamental, todas estas reparticiones de la ciudad de San Carlos. Durante la visita, la titular de la Suprema Corte de Justicia estuvo acompañada por el prosecretario general de la Corporación, el abogado Juan Pablo Novela Heilmann. Esta visita se cumplió el pasado 17 de agosto, dos días después del asesinato de Valentina, ocurrido el martes 15 de agosto.

El mismo Novella Heilmann, fue quien cuatro días después emitió la circular Nº84/2023 del 21 de agosto, que notificó a los “señores jerarcas” de la necesidad de cumplir con lo establecido en las leyes y acordadas sobre “los procesos de protección previstos”, (..) “en atención a los lamentables sucesos acaecidos en los últimos días”.

“Debe tenerse presente que, conforme lo establecido en Acordada nro. 7.884 del 21 de diciembre de 2016, comunicada por Circular nro. 163/2016, del 30 de diciembre de 2016, la no convocatoria a audiencia luego de dictadas medidas que se decreten en forma telefónica, será considerada por la Suprema Corte de Justicia como falta grave o error inexcusable”; advirtió la referida acordada. Novella Heilmann tuvo su paso por Maldonado cuando revistió como juez de paz de la 5º Sección en la ciudad de Piriápolis

Testigos

Los policías que actuaron en los dos hechos de violencia protagonizados por Valentina y su ex pareja, concurrieron a declarar al juzgado de 2º turno Especializado en Violencia Basada en Género, Violencia Doméstica y Sexual a cargo de la jueza María Carolina Bird.

Los dos efectivos policiales que concurrieron en un patrullero al incidente registrado el 14 de febrero en la esquina de la avenida Gorlero y la calle 31 declararon como testigos. En el caso del incidente del 1º de julio pasado, denunciado por la madre de Valentina, concurrió a declarar la directora Departamental Especializada en Violencia Doméstica y Género. La comisaria Nancy Amaral.

En los dos casos, los uniformados explicaron cómo fue la actuación del Ministerio del Interior al notificar a las dos juezas de los incidentes protagonizados por los dos menores.