Caso Vaz: defensora de uno de los condenados presentó recurso de casación ante la SCJ

La doctora Sofía Pereyra Huelmo, defensora del condenado Carlos Alberti en el juicio por el homicidio del profesor de inglés Edwar Vaz, presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Su argumento apela a la valoración de la prueba, en el entendido de que lo que condena a su defendido son testigos de oídas y, de acuerdo al nuevo CPP, sostiene Pereyra Huelmo, esto debe ser tenido en cuenta de manera diferencial. Carlos Alberti fue condenado como coautor de homicidio muy especialmente agravado. El fiscal pidió una pena de 30 años, pero se lo terminó condenando a 25 años de cárcel. Fue quien llegó hasta el edificio adonde vivía Vaz, llamó por el portero eléctrico e hizo bajar al docente con una excusa. Cuando Vaz llegó a la puerta fue abatido por Raúl Marcelo Barboza que le disparó en dos ocasiones.

En setiembre del año pasado, Pereyra Huelmo había apelado el fallo en primera instancia afirmando que, en su teoría del caso, a su cliente nadie lo había contactado. Sostuvo que fiscalía lo había llevado “como chivo expiatorio en base a declaraciones de testigos protegidos, a los que no tuvimos acceso, obviamente. Y en base a declaraciones que no sabemos la fuente… Son declaraciones de terceras personas, incluso; no de testigos directos”.

Sin registros

“No hay ningún registro fílmico ni testimonial que acredite la presencia de mi defendido en la escena del hecho”, remarcó la abogada en aquel momento.

Ahora, en el recurso de casación, Pereyra Huelmo apunta a la valoración de la prueba: sostiene que una prueba basada en testigos de oídas no puede ser sopesada de la misma forma que un registro fílmico, por ejemplo.

Además, afirma que de acuerdo a lo establecido en el nuevo CPP, vigente desde fines de 2017, este aspecto debería ser tenido en cuenta en los procesos. Sin embargo, a su criterio, hay operadores judiciales que aún no se han aquilatado a todo lo que implica el razonamiento para condenar que puso en práctica el nuevo código.

