Celsa Burgueño: El caballo como punto de partida para la expresión

“El caballo para mí es mi infancia. (…) Ese escape de cuando me subía al caballo y me olvidaba de todo lo demás”, así describe Celsa Burgueño su fascinación por estos animales. La libertad, la sensualidad, la fuerza y la fidelidad son algunas de las cualidades que representan para ella.



A medida que fue explorando nuevas composiciones y paisajes, la obra de Burgueño adquirió diferentes etapas y se sumergió en la búsqueda de transmitir otras emociones a través de los caballos. Como docente de talleres de arte, la artista considera que la clave para acompañar a aquellos que desean incursionar en la pintura radica en comprender los objetivos individuales de cada estudiante y proporcionarles las herramientas necesarias para que desarrollen su propio lenguaje plástico.



En cuanto a proyectos futuros, Celsa reveló que, debido a la pandemia, ha experimentado cambios en su enfoque artístico. Actualmente, se encuentra trabajando en una serie que explora el tema de la mujer y la intimidad.

En una entrevista exclusiva, nos adentramos en su mundo creativo y descubrimos la influencia de Maldonado en su obra, su pasión por los caballos y el proceso de desarrollo de su lenguaje plástico.

-A los 14 empezaste con clases regulares en taller de pintura, ¿recordás qué te emocionaba de dibujar, pintar en ese entonces?

– Cuando empecé, en un taller, con clases de pintura, me preguntaron: ¿qué querés dibujar? Y lo primero que dije fue caballos. Tenía 14 años y lo que sabía era que me gustaban los caballos. No me cuestioné el por qué, era lo que me emocionaba y lo que más me motivaba para empezar.

-Naciste en Maldonado… ¿Sentís que este territorio influye en tu obra?

– Creo que el lugar donde uno nace, se cría, influye en toda la vida de uno y el arte al que uno se dedique. Maldonado es una gran influencia para mí. Quizás no se ve enseguida en la obra… Me pasó cuando empecé, de muy chica. Porque hay cosas que vas madurando y viendo cuando te retirás un poco de la obra. Un poco más de grande, empecé a ver esa influencia del territorio: el campo y la playa, en mi obra siempre está eso. También el tema de la luz que tenemos, de la forma de vivir, son muchas cosas que se van filtrando. Así como también influye el viajar, todo lo que es del exterior, la historia, el momento que vivimos. Entonces, por supuesto que este lugar influye muchísimo en mi obra.

-Uno de los motivos más representativos de tu obra son los caballos…

-Los caballos están desde el comienzo. Es un tema que empecé con él sin planteármelo, sin buscar un por qué. Estaba ahí. Si me pongo a pensar, el caballo para mí es mi infancia. Recuerdo ir con mis hermanos, mi madre y mi abuela al campo. Llegar y querer subirme a un caballo. Y no querer bajar hasta el momento en que teníamos que irnos. Ese deseo, esa relación con el caballo es uno de los recuerdos más nítidos de mi infancia, de mi familia. Subirme a un caballo era un escape, me olvidaba de todo lo demás.

-¿Cómo llegan los caballos a tus lienzo? ¿qué significan los caballos para vos?

-Al principio buscaba la forma más pura, quería captar el caballo tal cual era. Después ya fueron entrando otras cosas… quería demostrar otras cosas a través del caballo. Para mí el caballo significa muchas cosas. Es un símbolo que podemos encontrar de la prehistoria hasta en nuestro escudo nacional…A veces quiero transmitir más la individualidad y la vitalidad que tiene. También representa para mí la libertad, la sensualidad, la fuerza, la fidelidad… Muchas cosas se suman en él. Y después el caballo fue un punto de partida para explorar otras cosas: profundicé el tema del caballo en la historia del arte, investigué cuándo comenzó a aparecer en las obras y la cantidad de artistas que lo trabajaron como tema. Es increíble todo lo que ha inspirado esta figura. No sólo en el ámbito del trabajo, sino en las guerras, en el transporte… Ha estado muy relacionado con el ser humano el caballo. Yo creo que todas esas cosas se fueron filtrando en mi obra.

-Cómo es ese vaivén entre la fidelidad hacia la forma y ese deformarse en pos de la expresión…

-Bueno, en mi caso, al principio, trabajé una forma más realista del caballo. Después de a poco fui empezando a hacer una síntesisde sus formas. Primero, estudié mucho la anatomía del caballo. Dibujé muchísimo. Empecé con el esqueleto, la musculatura. Todo eso me fue dando cada vez más soltura. Entonces, después pasé a trabajar más la composición. También empecé a tener más relación con esos paisajes o síntesis de paisajes…Manchas que empezaron a surgir, y ahí hubo un cambio de escala en mi obra. El caballo en algunos momentos casi se perdía en el paisaje, en el fondo… Y en algunos momentos vuelve a tener un poco más de protagonismo. Fueron diferentes etapas. Quizás en conclusión podría decir que hoy ya no hago la representación del caballo, sino busco transmitir otras cosas a través del caballo.

-Uno de tus maestros fue el artista Miguel Battegazzore, ¿qué aprendizaje te regaló su mirada?

-Sí, Battegazzore fue uno de los artistas que influyó en mi trabajo. Por supuesto hay más, que también fueron grandes artistas y tuve el placer de compartir con ellos, como Trujillo, Tonelli, Guillermo Fernández, Octavio Podestá, por mencionar algunos de una larga lista… Con Battegazzore fue súper interesante porque él influyó mucho en el tema del color de mi obra. Hubo un cambio significativo a partir de sus charlas, de sus enseñanzas. Él es muy generoso con su conocimiento. Es alguien que siempre te deja pensando, te invita a seguir estudiando, conociendo.

-¿Cómo se dio ese encuentro?

-Yo le cedí el espacio para que fuera a dar clases al taller. Venía siempre un poco más temprano, para ver qué estaba haciendo. Y ahí teníamos nuestras charlas o nuestras grandes discusiones, intercambio de opiniones. Fue muy interesante y hasta el día de hoy sigo hablando con él y aprendiendo.

-Sos docente y tenés mucha experiencia dando talleres, ¿Cuáles crees que son las claves para acompañar a alguien que quiere asomarse al universo de la pintura?

-Esta pregunta es complicada. Me gusta la docencia, ese intercambio que hay entre alumno, profesor… No estoy tan cómoda con la palabra “profesor”, siento que más bien se trata de “un acompañar en un proceso”. Tiene que ver con estar muy pendiente de lo que quiere el otro, cuáles son sus objetivos, qué le podés aportar, qué artistas tiene que seguir conociendo para poder desarrollar su propio lenguaje. Es difícil porque siempre te tenés que estar preguntando cómo no influir demasiado… A mí me gusta que cada alumno que venga conserve su individualidad. Entonces, para mí ser docente es un acompañar y es un camino en donde tratar de darles a los alumnos las mejores herramientas para que se vayan desarrollando y encuentren su propio lenguaje.

-¿Qué te sirvió a vos para descubrir tu propio lenguaje plástico?

-Fueron varias cosas. La suma de los diferentes artistas que descubrí, de los que tuve de profesores, el viajar, el conocer otros artistas, visitar museos…Todo eso siento que me hizo madurar y seguir trabajando, explorando… Yo creo que esa sumatoria de cosas te va haciendo descubrir tu propio lenguaje plástico.Además sucede que uno también va cambiando, porque crecés, las situaciones son diferentes, el mundo es diferente, entonces tu lenguaje también se va desarrollando a la par de tu vida. Para mí es muy lindo cuando alguien me dice: ¡Ay, ví uno de tus caballos! O,¡vi una obra tuya! Creo que esa posibilidad de que te reconozcan significa que tu lenguaje ya tiene identidad. Pero lo lindo también es que dentro de eso, vayas variando y no se estanque, digamos siempre está eso de la curiosidad de que podemos ir cambiando, descubriendo qué cosas van surgiendo.

-¿Qué te pasa con la instancia de la exposición? Cuando el cuadro va del taller al museo o la sala…

-En mi caso, siento que la experiencia está un poco en la palabra: cuando vas a exponer, te exponés. Entonces siempre hay muchos nervios, timidez. Porque una cosa es tener tu obra en el taller, pero cuando sale y quedás expuesta a todas las miradas, siempre te queda esa incertidumbre de ¿captarán lo que quiero decir? ¿qué cosas nuevas van a descubrir? ¿tendrá buena recepción tu obra nueva? Porque a veces presentás la obra con algunos cambios. Entonces, siempre viene ese nerviosismo y que tiene que ver también un poco con mostrar tu intimidad.

-Es decir que en una exposición de cuadros no se exponen solo cuadros…

-Pasan muchas cosas. El artista muestra mucho de sí mismo cuando muestra su obra. Y hay mucho trabajo atrás de una exposición. No solo el montaje… sino pensar cómo estás trabajando el tema, la sucesión de obras que tenés que preparar y toda tu historia hasta llegar a esas obras. Por otro lado, está la intervención del público con su mirada, que es fundamental. Nosotros como artistas tenemos que tener la mirada del otro, porque si la obra la miramos solo nosotros, yo creo que pierde valor…Hay que mostrar y esa reacción del otro, de la otra mirada es muy importante.

-¿Tenés algo que estés preparando o algún proyecto futuro?

-A partir de la pandemia tuve un cambio: estuve un tiempo sin taller, volví al boceto en papel más chico, seguí trabajando. Además de los caballos, trabajo mucho la figura humana, que a veces no es tan conocida mi obra. Trabajo mucho el desnudo femenino hace muchos años. Y justo, bueno, por medio de la pandemia empecé a trabajar sobre una serie con el tema de la mujer, la intimidad, la pareja, los espacios que se generan. Después fueron surgiendo otros hilos conductores dentro del tema: la familia, las mujeres en la familia, todas las mujeres que nos habitan… Hace ya como dos años que lo vengo trabajando, pero no lo he terminado. Así que estoy un poco con eso. Los caballos también. Tengo esas épocas que van apareciendo un poco más el desnudo, pero después vuelve a aparecer el caballo, que no lo dejo. Tuve también una serie de paisajes imaginarios que surgieron que eran súper interesantes… y fueron paisajes que empezaron a aparecer atrás del caballo y después tomaron su propio protagonismo y ahí están.

Julieta Troielli – @azarero

EL ARTE EN MALDONADO

Cada vez se está desarrollando más. Hay muchos lugares para ver arte porque cada vez están surgiendo más espacios nuevos. A mí me encanta porque viene gente no solo de nuestro país, sino del exterior. Y hay una movida cultural buenísima. A veces no te dan los tiempos para ver todas las cosas. Se generan muchos encuentros que son súper interesantes. Por supuesto, el MACA es un estandarte y es increíble lo que está haciendo por la zona. Después hay muchos otros espacios que, a pesar de ser chicos, están trayendo cosas de mucha calidad. Entonces, yo creo que se puede ver mucho arte en Maldonado y, para mí, eso mejora todo, porque el arte es un buen catalizador de emociones, sentimientos. Este desarrollo a nivel cultural ayuda a los artistas y a los que ven ese arte.