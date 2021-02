La concejala del municipio fernandino Irene “Pepi” Gonçalvez, presentó días atrás un proyecto que busca, entre otras cosas, atacar los problemas comerciales del Centro de Maldonado. Según detalló a Correo de Punta del Este, se planteó en el Municipio crear una mesa que trabaje temas del centro de la ciudad, “que dure más allá de este gobierno”.

La mirada del proyecto, en el que se estudiarán cosas como lo patrimonial, la actividad comercial del Centro y la posible instalación de un estacionamiento vertical, es a largo plazo. Y la idea es que se mantenga, más allá del paso de diferentes gobiernos departamentales. “Queremos que se vaya transformando en un espacio para trabajar los problemas del presente del Centro y del futuro”, dijo. La concejala hizo hincapié en que la creación de un shopping en Roosevelt y otro en la zona del Cementerio de Maldonado, afectarán, de aquí a 15 años, la actividad comercial del centro de la ciudad.

“Tenemos unos 1.000 comercios en el Centro que ya han ido cayendo con la pérdida de muchos locales de gastronomía. La peatonal funciona ciertos días a ciertas horas y después no hay oferta”, comentó.

Generando diálogo

Se estudiarán temas de infraestructura, tránsito, oferta cultural y temas que diferencien al Centro como lugar turístico. Según detalló, en un futuro se podría unir al proyecto diferentes organizaciones como por ejemplo la Cámara Empresarial de Maldonado. La concejala sostuvo que la idea es que sea un trabajo colectivo, de organizaciones, el municipio, vecinos y vecinas, y la universidad.

“La idea es abrir un espacio y generar el mayor diálogo posible”, comentó, y agregó que se planea crear comisiones que ayuden a crear proyectos, fomentar diferentes iniciativas, buscar fondos internacionales, plantear consultorías, “diferentes maneras de generar una mirada prospectiva, ¿cómo quiero que sea el Centro? Lo que estamos buscando es hablar de esto”.

“Centenarias”: una iniciativa

para revivir la historia del Centro

En el marco de la creación de esta mesa de diálogo surgió “Centenarias”: un proyecto que propone que las casas habitación del centro de Maldonado que aún conserven la fachada original y que tengan cien o más de cien años de construidas, sean declaradas de Interés Municipal obteniendo una exoneración del pago de la Contribución Inmobiliaria todos los años que terminen en cero. Asimismo, propone, para aquellas viviendas cuyas fachadas reciban mantenimiento y estén pintadas, la exoneración de este tributo también para los años terminados en cinco.

Este proceso, que es “una revalorización”, apunta a que el Centro no se convierta en una zona desvalorizada, indicó. “No podemos darnos el lujo de que algo decaiga, porque nos saldría muy caro”, agregó.

Por otra parte, Gonçalvez también plantea que las “Centenarias” formen parte de un circuito turístico en el que, mediante una placa con Código QR colocada en la fachada, se pueda conocer la historia de la familia que la habitó y su trayecto en la sociedad de Maldonado. “Maldonado tiene un 40% de personas que no son de Maldonado, el turismo interno de conocer el espacio donde vivir se convierte en algo interesante. Yo diría que los primeros consumidores de este proyecto será la propia gente del departamento. Creo que es una oportunidad para pensar cómo mejorar donde estamos cuando no nos podemos ir de donde estamos”, indicó.

En otra parte del proyecto, se propone la creación de un concurso para la edición de un libro de relatos con las historias de las casas “Centenarias” con diez premios para los mejores relatos con soporte histórico, que serán incluidos en la primera edición.

Asimismo, se llamará a concurso para la inclusión de fotos de las fachadas de las casas “Centenarias” en la publicación del libro de relatos. Serán diez premios por los derechos de las imágenes que podrán aplicarse al libro, postales, calendarios, agendas del municipio, etc.

De ser aprobado por el Concejo del Municipio, el proyecto deberá ser consultado por su viabilidad con Hacienda de la Intendencia departamental, Planeamiento, Bienes culturales y Dirección de Cultura y la Junta Departamental.

Apoyo del alcalde

“El planteo de Irene es muy interesante y va en la misma línea de la recuperación patrimonial. Lo va a pulir un poco y lo presentará en la Comisión de Presupuesto del Municipio, seguramente en breve. Me parece una idea buenísima”, dijo el alcalde Andrés Rapetti, al ser consultado por Correo de Punta del Este.