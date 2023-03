Century 21 desembarcó en Punta del Este

Una de las franquicias líderes en el mercado inmobiliario global desembarcó en los últimos tiempos en Punta del Este donde aspira en el corto plazo sumar más asociados de primer nivel local.

El director de operaciones de Century 21, el argentino Roberto Vivaldo, se encuentra en Punta del Este con el objetivo de potenciar la marca y ejecutar el objetivo de sumar nuevos asociados. Vivaldo es el fundador y ocupó el cargo de presidente de Century 21 de la República Argentina como también en Uruguay.

En las últimas semanas, Vivaldo fue designado como COO (ChiefOperatingOfficer) de Century 21 para nueve países de América del Sur, entre ellos la República Oriental del Uruguay.

Así, Vivaldo tiene bajo su órbita la operación de la firma en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú, Guyana, Ecuador, Brasil y Chile.

Vivaldo llegó el pasado miércoles a Punta del Este en el marco de su primera gira sudamericana en su condición de director de operaciones de la franquicia.

“Sin dudas es un desafío muy grande, sabiendo la complejidad de los países que me toca hoy ser responsable de la función. Obviamente, hay un CEO acá que es una nueva cabeza hace poco en la región que tiene una visión con mucho expertise y ganas de construir el llano, de estar muy cerca de los países. La verdad que una oportunidad muy linda, un desafío sin dudas. En lo personal, agradecido, como siempre, a la vida de tener estas oportunidades. Pero, bueno, también al asumirlas implica esa gratitud y responsabilidad enorme; un cambio de perspectiva, sin dudas, y un cambio de roles o de funciones de las cuales uno es responsable. Pero eso no quita tener el mismo grado de pasión que teníamos cuando estábamos, hace muy poquito, haciendo algunas cosas parecidas y otras distintas aquí en Argentina y en Uruguay”, destacó Vivaldo durante su visita a Punta del Este.

“Necesitamos desde nuestro lugar ahora y desde nuestras nuevas funciones ayudar a los países, dar mucho más soporte, estar mucho más cerca. Y a saber, sobre todo, empujar a crecer las estructuras para que estas, que ahora demandan más complejidad y un poco más de recursos, crezcan en la medida también de lo que está creciendo la red. Porque la red, obviamente, ya no demanda lo mismo que antes y, bueno, eso es un poco, creo, el gran cambio que se viene: ayudar a crecer lo que son las estructuras de cada país para que eso empuje aún más la marca que viene, hace más de 50 años, imparable y que los últimos años en Sudamérica es increíble lo que está pasando”, completó Vivaldo.

De adentro hacia afuera

El empresario explicó que hay entender mucho más la importancia de la globalización en el mercado de bienes raíces puntualmente y aquellas empresas que hoy no operan con referidos internacionales tienen que empezar a entender que a veces los negocios no están de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.

“Por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros es, el otro día, en una conversación, por primera vez vino la gente de Uruguay a visitarnos en Argentina. La verdad que fue un evento increíble nuestra convención, teniendo a toda la gente que es parte de la red y lo que nos dimos cuenta en una pequeña conversación que solo teníamos un 4% de participación de lo que era el outbound de flujo de fondos hacia las operaciones en Uruguay. O sea, cuando se está hablando de que un argentino podría estar cerrando una operación en Uruguay o capitales argentinos están depositando su interés en Uruguay, por lo menos en esa medida, nosotros solo tenemos el 4% mirando esos números dentro de nuestra red. Por lo cual tenemos un techo por delante para crecer tremendo”, agregó.