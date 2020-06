Cervecería que realizó una fiesta el fin de semana podría ser sancionada por la IDM

La difusión en las redes sociales de imágenes de una fiesta con dj incluido, que se realizó en la cervecería Mala Fama el fin de semana, y en las que se apreciaba que no se cumplía el protocolo establecido para el funcionamiento de este tipo de lugares, despertó la indignación generalizada además de la preocupación de las autoridades que decidieron citar al dueño del lugar para este lunes.

Fuentes comunales informaron que los propietarios del lugar pueden recibir una severa sanción o incluso la clausura del local ya que han sido sancionados anteriormente por ruidos molestos. También se prevé advertir al resto pub Capibar, ubicado en la calle 27, por no respetar tampoco el protocolo, aunque en este caso no se realizó ninguna fiesta.