Parece que este año muchos turistas argentinos llegaron a Punta del Este no solo a veranear. Muchos tienen entre sus preocupaciones no solo qué playa elegir para la tarde o qué restaurante para la noche. Si me vengo a vivir a Uruguay, ¿tengo que seguir pagando impuestos en Argentina? Esa duda llenó la consultora RICA, del contador Ricardo Domínguez, después de las PASO, las elecciones primarias en Argentina. Luego de que se anunciara que la tasa por tener bienes en el exterior subió de 0,70% a 2,25% sobre el total de bienes.

Por eso, el contador uruguayo contactó a su colega argentino Ricardo Riveiro, y juntos organizaron la conferencia “Residencia legal en Uruguay y sus consecuencias en Argentina”, donde explicaron de qué se trata cada tipo de residencia y de qué manera se pueden tramitar. A sala llena los expertos evacuaron dudas, expusieron sobre trámites a realizar y respondieron preguntas.

Desde la organización informaron que, el próximo martes 14 de enero se repetirá el evento en el edificio de la Intendencia Municipal, a pedido del público que se quedó sin cupo para asistir a la primera edición. Domínguez dijo que la gran convocatoria muestra “una gran preocupación”, y que por eso se realizará una tercera edición en la ciudad de Buenos Aires en los próximos meses.

En la conferencia, que se realizó en la sala Río de Janeiro de Enjoy, estuvieron presentes el ministro de Turismo electo, Germán Cardoso; el senador Pedro Bordaberry; el director general de Uruguay XXI, Antonio Carámbula; el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Uruguay, Wilder Ananikian; el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena y el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O`Neil.

La conferencia

Los contadores explicaron que el gobierno argentino grava los bienes a nivel mundial, es decir que cobra impuestos por los bienes que los argentinos tienen dentro y fuera del país. El gobierno uruguayo, por otra parte, no grava los bienes de esta manera, y para Ricardo Riveiro, contador argentino invitado a la conferencia, esto crea “una diferencia abismal” entre los dos países.

El argentino también informó, que los argentinos que no deseen pagar la tasa de 2,25% podrán pagar únicamente el 1,25% del total de sus bienes, si repatrian el 5% de todos los bienes que tienen en el exterior, incluyendo cuánto cuestan sus inmuebles, y los depositan en un banco en Argentina durante un periodo de un año.

Al obtener la residencia legal en Uruguay, un extranjero obtiene la cédula de identidad, que le permite hacer cualquier trámite público. Por otra parte, la residencia fiscal hace que el residente tenga la obligación de pagar los impuestos únicamente del país donde reside, es decir que si es residente permanente de Uruguay, no tenga que pagar impuestos en Argentina.

Los expertos dijeron que quienes vengan a vivir al país deben ser cuidadosos con este tema, ya que si los trámites no se hacen como corresponde se puede tener doble residencia sin saberlo, “mudarse no significa cambiar de residencia legal” dijeron. Esa es una de las grandes preocupaciones de los argentinos que llegan a residir en Uruguay, mientras sigan teniendo la residencia fiscal en Argentina deberán seguir pagando esos impuestos a nivel mundial. Riveiro explicó que, si esto sucede, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede reclamar, en un período de cinco años, impuestos impagos.

Para obtener la residencia fiscal se debe modificar el domicilio en el documento, comunicarle ese cambio a la AFIP y cumplir con las obligaciones tributarias como residente fiscal. En caso de que la AFIP le cobre a un residente fiscal en Uruguay, una deuda por impuestos de residencia impagos en Argentina, existe un convenio de cinco pasos que llevan a un “desempate”: dónde está la vivienda permanente de la persona; dónde está su centro de intereses vitales (hospital, centros educativos, etc); dónde vive habitualmente; cuál es su nacionalidad y una decisión de común acuerdo entre los Estados. Según dijo Riveiro, este desempate es “un partido que se juega solo entre Argentina y Uruguay”.

Para el gobierno

Además de informar sobre los procedimientos a seguir en cada trámite y explicar las consecuencias de tener o no, residencia fiscal en Uruguay, el contador Domínguez se expresó sobre los dichos del presidente electo Luis Lacalle Pou, acerca de que más argentinos lleguen a Uruguay a vivir, y dio recomendaciones para que el gobierno promueva la llegada de extranjeros a residir e invertir. Entre ellas dijo que el gobierno debería acelerar los procesos administrativos para otorgar la residencia legal; disminuir el monto exigido para inversiones inmobiliarias y aumentar el plazo de exoneración sobre las rentas pasivas.