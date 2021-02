“Cincuenta aniversario del Frente Amplio”, por Roberto Domínguez

El 5 de febrero del año 1971 iniciaba su camino en la historia de nuestro querido Uruguay lo que hoy es sin dudas la mejor herramienta política colectiva ; el Frente Amplio. En esa fecha se comenzó a forjar una utopía que con el tiempo se transformó en realidad y que aún hoy mantiene vigente la mayoría de los desafíos por lo que fué creada. Por nombrar algunos , mantener la unidad pesar de no estar de acuerdo en todo y lograr por todos los medios que la diversidad en todos los órdenes siempre deba trascender como medio de profundizar la democracia.

Es tarea nuestra hoy seguir el legado de quienes hasta dieron su vida en pos de la construcción de nuestro Frente Amplio. Tenemos claro que no es de a uno; es tarea de todas y todos. Por lo tanto toda la experiencia acumulada hasta hoy la debemos volcar en reflotar los proyectos colectivos, para que de esa manera vuelvan a ser las consignas de siempre las que nos permitan seguir persiguiendo utopías. Éstas son luchar por la libertad, la democracia y la justicia social. Y en la coyuntura actual si es necesario, volver a empezar en muchos aspectos de abajo hacia arriba, de lo individual a lo colectivo para volver a construir desde la desesperanza y el desencanto eso que tanto nos caracterizó ; seguir transformando a la política en el arte de lo posible. Con la realidad de hoy y con las actitudes del Gobierno Nacional nos seguimos dando cuenta que veníamos bien.

Recién llevábamos 15 años a cargo de las políticas del Uruguay y estábamos haciendo las transformaciones que se necesitaban para mejorar la vida fundamentalmente de quienes menos posibilidades tienen.

Evidentemente no alcanzó y eso es materia para la discusión interna que estamos realizando para el análisis imprescindible para comenzar el camino del retorno a dirigir los destinos de nuestro País.

Debemos seguir tratando de acertar en el corazón y las entrañas de los más jóvenes que paradójicamente son los que están demostrando estar entendiendo por dónde es el camino. Entonces la evidencia indica que todo lo maravilloso hecho en los 15 años de nuestro s gobiernos nacionales no alcanzó.

Por lo tanto sigamos con nuestras responsabilidades ciudadanas Volvamos a enamorarnos los que estamos y hagamos que sientan lo mismo quienes vendrán.

El sentido de responsabilidad lo debemos mantener todos los días y de esa manera dejar de ser lo que no queremos ser.

Somos los Frenteamplistas gente con ideas y principios a los cuales debemos ser consecuentes. Seguimos siendo el mayor Partido político y a eso nos debemos. Volvamos a la conquista del gobierno para reconstruir lo que nos va a dejar el que está ahora.

Para ir finalizando se deben haber dado cuenta que no me referí en profundidad al Gobierno Nacional ni Departamental porque ésto pretende ser un mensaje de optimismo y reacción en un aniversario tan importante a quienes piensan como nosotros y a quienes no. De las medidas tomadas por ellos ya sabíamos que nada bueno traían para los más desprotegidos. Es una cuestión de filosofía política que aplican cada vez que tienen oportunidad para el beneficio de unos pocos que casualmente son sus aliados. Pero eso ya lo sabíamos. Ahora es tiempo de volver a nuestra escencia. Seamos creativos, originales pero fundamentalmente honestos en todo nuestro accionar. Luchemos por mantener lo conquistado hasta ahora, y en ese sentido, trabajemos con todas nuestras energías en la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración. Que el plebiscito prospere tiene que ver con qué nuestra sociedad vuelva al camino que veníamos transitando. Al cual le seguían faltando resultados pero era abismalmente mejor al que se venía transitando antes de nuestros gobiernos. Estemos a la altura de las circunstancias. Sigamos siendo protagonistas de la mejor historia reciente y hagamos honor a la memoria de quienes dieron hasta su vida para forjar al Frente Amplio. En nombre de un par de compañeros representamos a todas y todos. Nuestros entrañables Liber Seregni y Tabaré Vásquez es que debemos gritar bien fuerte, VIVA el FRENTE AMPLIO !!!!!!!! VIVA el FRENTE AMPLIO !!!!!!! Feliz 50 aniversario !!!

* Presidente del Frente Amplio Maldonado