Cineastas de alrededor del mundo participaron del desafío fílmico: “Encerrado en Casa”

Casi 2000 equipos del mundo entero participaron este fin de semana del desafío “Stuck at Home 48 Challenge (Desafío 48: Encerrado en casa), un proyecto especial lanzado por el 48-Hour Film Project. Mientras que el COVID-19 tiene gente confinada en su casa en el mundo entero, esta competencia ofrece un canal donde cineastas de todas las edades y nacionalidades pueden canalizar su creatividad.

El día viernes los participantes registrados recibieron un correo electrónico con las pautas. La condición para este desafío es que el cortometraje sea realizado en su casa y con los elementos que tengan a mano. Solamente se permite la colaboración online, pero bajo ningún concepto pueden salir de su casa o filmar en lugares públicos.

“Creemos que es importante dar un mensaje positivo en este tiempo de incertidumbre. Hay muchos cineastas que en este momento están encerrados en sus casas y queremos ofrecerles un desafío. Este proyecto no persigue fines de lucro, la inscripción es gratuita, tampoco es una competencia, es un ejercicio para aquellos que aman hacer cine. El número de equipos registrados superó largamente nuestras expectativas, así que estamos satisfechos de haberle dado a nuestra comunidad algo que estaban necesitando”, dijo Mark Ruppert, el creador del 48-Hour Film Project.

En la primera edición de este desafío se anotaron 9 equipos de Uruguay, entre los que hay gente de Maldonado, Montevideo y Paysandú.

El ¨Stuck At Home 48 Challenge” se repite los fines de semana del 3 y 17 de abril. Para anotarse se pueden inscribir en el siguiente link: http://48hourfilm.com/at-home

Para ver los cortos que se realizaron en todo el mundo durante el fin de semana del 27 al 29 de marzo, pueden unirse al grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/StuckAtHome48HFP/