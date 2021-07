Con la llegada de la pandemia uno de los rubros que se vio más afectado fue el cultural. Las salas de cine fueron de los primeros establecimientos que cerraron sus puertas y que aún no las abren al público y la Cinemateca Uruguaya, histórica institución cultural ubicada en Montevideo, no quedó fuera de los efectos de la pandemia.

Pese a que las salas cerraron, el equipo de Cinemateca no paró de trabajar durante este año y medio y ahora sus imágenes llegan a todo el país por +Cinemateca, una plataforma de streaming que llega a los hogares uruguayos como un cine alternativo.

María José Santacreu, directora de Cinemateca, explicó a Correo de Punta del Este que la plataforma se desarrolló después de que la institución accediera a un financiamiento de un fondo alemán concursable que buscaba apoyar a instituciones culturales afectadas por la pandemia de coronavirus. El proyecto +Cinemateca fue elegido entre más de 500 iniciativas de todas partes del mundo, indicó.

“La pandemia tuvo de malo que nos obligó a cerrar las salas y a buscar medios alternativos para ver cine, pero nos dio la posibilidad de acceder a ese fondo”, comentó y dijo que tener la Cinemateca cerrada fue algo inusual. “Cinemateca cumplirá 70 años el año que viene y esta es la primera vez que cierra, ni siquiera durante la dictadura cerró”, destacó.

El proyecto ya se venía pensando tiempo atrás y con ese financiamiento se hizo realidad, detalló.

Más de 200 títulos para disfrutar

La plataforma de streaming está organizada por secciones y permite que los espectadores busquen los productos audiovisuales por temática, género y diversas etiquetas específicas. Inicialmente el catálogo de +Cinemateca tiene más de 200 títulos y crecerá mes a mes con nuevos estrenos, ciclos y retrospectivas de autores.

El público puede disfrutar allí de películas nacionales e internacionales, entre ellas ficciones, documentales y diversos materiales de directores de cine reconocidos como Agnés Varda, Paolo Virzi, Marilia Rocha, Jafar Panahi, Hirokazu Kore-eda, Mia Hansen-Løve, Abel Ferrara o Ken Loach.

Además, Santacreu explicó que se podrá acceder a registros fílmicos históricos que Cinemateca Uruguaya conserva en su archivo fílmico. Estos son breves clips con imágenes de archivo que se presentan acompañadas de la explicación de contexto y origen.

Planes

Hay dos planes para ser miembro de +Cinemateca: el primero consta de la posibilidad de ver 12 películas al mes por $ 350 y el segundo 24 películas por $ 520.

Además, podrán ver los estrenos con un valor de $ 50. Cada película se podrá ver tantas veces como el usuario quiera en un plazo de 24 horas, indicaron desde la institución.

Todos los meses la sección “Selección para el socio” contará con una cantidad de películas que serán de acceso gratuito para los socios de Cinemateca. Además, podrán ver los estrenos pagando $ 50. Los socios de Cinemateca tienen la posibilidad de pagar un adicional a su cuota que le permite ver más películas: $200 para ver 12 películas, $400 para ver 24 películas.

Desde Cinemateca se valoró mucho la buena recepción que tuvo la plataforma entre el público, que fue una forma de acercar la institución hasta el interior.