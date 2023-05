Cirugías prenatales serán financiadas por el Fondo Nacional de Recursos

El Ministerio de Salud Pública anunció el pasado viernes que a partir de ahora el Fondo Nacional de Recursos financiará las cirugías prenatales. El costo incluye la etapa preoperatoria, la intervención y el seguimiento del caso, y ronda los 20.000 dólares.

En el acto de lanzamiento, efectuado este viernes 5 en la sede del MSP, participaron la titular y el subsecretario de la cartera, Karina Rando y José Luis Satdjian, respectivamente; la directora general del FNR, María Ana Porcelli, y. Asimismo, asistieron representantes de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia y autoridades del nosocomio y de la Universidad de la República (Udelar).

La finalidad del Programa de Cirugía Fetal, iniciativa de alcance nacional, es evitar complicaciones y secuelas en los bebés por nacer, que incluso podrían fallecer en el útero, de no realizarse los procedimientos necesarios. Según informó la ministra de Salud Pública, Karina Rando, la decisión de incluir este tipo de intervención como prestación universal del FNR se tomó como parte del proceso de incorporación de prestaciones que desarrolla el MSP, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Procedimientos

Las cirugías fetales permiten que los bebés desarrollen toda la capacidad de sus órganos dentro del vientre. El programa incorpora la financiación de tres clases de procedimientos quirúrgicos. Uno de ellos se realiza tras la detección de mielomeningocele, un tipo de espina bífida.

El segundo caso abarca el síndrome transfundido-transfusor: embarazos gemelares monocoriales, es decir, cuando dos o más fetos conviven con una sola placenta. En este, uno de los bebés no se desarrolla de la forma prevista, ya que el paso del flujo sanguíneo a la placenta se encuentra desbalanceado y cada feto recibe diferente volumen.

La tercera prestación corresponde al tratamiento de la secuencia de perfusión arterial reversa gemelar. En este caso, uno de los fetos no ha desarrollado corazón, lo que provoca que la circulación de sangre del feto viable se halle sobrecargada por el envío de esta a un feto que no es viable. El procedimiento quirúrgico implica el corte de la comunicación entre ambos.

En red

Con este plan de intervenciones fetales in utero, se procura mejorar la calidad de vida de los niños y posicionar al Pereira Rosell como integrante de una red latinoamericana de cirugía fetal. La directora del Servicio de Medicina Perinatal del Centro Hospitalario Pereira Rosell (CHPR), Ana Bianchi relató que las primeras experiencias en el área comenzaron en 2020 y, en la actualidad, ya se han realizado 10 operaciones, dos provenientes de Argentina.

La directora explicó que el Centro de Fetología Clínica del Hospital de la Mujer, encargado de efectuar las intervenciones, está conformado por unos 25 profesionales, entre los que se encuentran ecografistas, ginecólogos, anestesistas, instrumentistas y cirujanos, que trabajan en el diagnóstico prenatal y el tratamiento de malformaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia; representantes de ASSE y de la Facultad de Medicina trabajan en conjunto para entrenar al equipo.

Las cirugías que, según señaló la profesional, son instancias largas y complejas requieren un entrenamiento específico que los médicos desarrollan en la ciudad de San Pablo, Brasil.

El costo de las operaciones, que se realizan entre la semana 20 y la 29 de gestación, oscila entre los 15.000 y 20.000 dólares.