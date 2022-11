Cirujanos pediátricos denuncian riesgo asistencial por falta de especialistas para atender a niños en el interior del país

Los médicos de la Sociedad Uruguaya de Cirujanos Pediátricos se declararon en conflicto y a partir del 18 de noviembre no continuarán realizando asesoramiento telefónico de los diagnósticos de las unidades de emergencias del interior

Desde hace un año, y tras la resolución de los cirujanos de adultos de dejar de operar a pacientes menores de 15 años a partir de junio de 2022, la Sociedad Uruguaya de Cirujanos Pediátricos (SUCIPE), integrante del SAQ, comenzó a reunirse con el Ministerio de Salud Pública y ASSE, con el objetivo de garantizar la atención quirúrgica de los niños, principalmente en el interior del país donde hay un número muy acotado de estos especialistas, informó SUCIPE en las últimas horas.

En su momento, la resolución que se había tomado en conjunto con las autoridades de ASSE y el MSP, fue la creación de centros regionales, que estarían ubicados en Paysandú y Minas, para poder atender a los niños del interior en los lugares más cercanos a sus hogares y evitar largos traslados hasta el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR). Asimismo, se había acordado contar con un servicio de Telemedicina desde el CHPR, que funcionaría como una solución paliativa y provisoria de la problemática.

Pero a siete meses del acuerdo, hasta la fecha, no se ha tomado ninguna medida, denuncian los profesionales. “A pesar de los reiterados acuerdos de palabra, no se ha concretado ningún convenio escrito ni se ha contratado a los cirujanos pediátricos necesarios para atender pacientes menores de 15 años en el interior”. En ese sentido, desde la Sociedad manifestaron su “profunda preocupación” frente al nulo avance que ha habido en el tema.

Consulta telefónica

El doctor Carlos Kierszenbaum, presidente de la SUCIPE, explicó que desde el 27 de mayo de este año, cuando se presentó el proyecto, las partes se comprometieron a avanzar en ese sentido y hasta que los centros no estuvieran funcionando, se acordó que las consultas del sector público se iban a canalizar a través de la consulta telefónica con los cirujanos de guardia del CHPR, para colaborar con el diagnóstico de cuadros quirúrgicos ante la imposibilidad de contar con especialistas en el interior.

En ese sentido, Kierszenbaum indicó que se acordó un aumento del 30% en el valor hora de la guardia por realizar esta tarea, pero afirmó que hasta el momento, ese incremento, “no se ha implementado por lo que se está incumpliendo con lo que fue pactado previamente en el acuerdo”.

Por esas razones, desde la SUCIPE se declararon en conflicto, ya que “habiéndose cumplido el lapso otorgado a la institución para la resolución de los temas que fueran acordado con el MSP y ASSE, no se ha concretado ningún punto del acuerdo”.

Informaron que a partir del próximo 18 de noviembre, no se continuará realizando desde el CHPR el asesoramiento telefónico de los diagnósticos de las unidades de emergencias del interior, “por incumplimiento del pago acordado y el nulo avance en la concreción de los comprometidos centros de referencia regionales”.

Aclaran que ante situaciones de carencia de especialistas en cirugía pediátrica pueden enviar los pacientes a Montevideo para su valoración en puerta de emergencia de CHPR.

Reclaman, asimismo, la firma de un convenio colectivo en donde se establezcan “claramente” las obligaciones y responsabilidades de las partes.

Solicitan al Sindicato Anestésico Quirúrgico que “tome las medidas necesarias para la resolución del conflicto, encomendando a sus asesores legales realicen las gestiones necesarias para la firma de los acuerdos comprometidos por las autoridades del MSP y ASSE”, sostienen desde la SUCIPE.