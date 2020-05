El sector Ciudadanos Maldonado Lista 600, que impulsa la candidatura de Félix Riestra a la Intendencia de Maldonado, emitió en las últimas horas un comunicado en el que informó que comparte la necesidad de la Intendencia de obtener el Fondo COVID. Sin embargo, cree imperioso que como contrapartida a la solicitud del crédito se revea, controle y se lleve los gastos de funcionamiento y sueldos a su mínima expresión.

“Debido a que la herramienta para implementarlo es el préstamo, es de vital importancia saber con quién se estaría endeudando el organismo, a qué tasa y en qué plazo” sostienen, al tiempo de solicitar que se deduzca “de este importe las sumas de las partidas ya gestionadas para COVID. En especial la partida de la Resolución N°2164/2020 por $ 56.000.000 de pesos (U$S 1.302.326), ya adelantada por Art.7 Decreto N° 3947”.

Por otra parte, solicitan “no limitar la ayuda a las estimaciones realizadas por la Intendencia, pero ser extremadamente fiscalistas en el control de las entregas y los gastos realizados para tal fin, para que la ayuda llegue a quien más lo necesite” y “contratar los Jornales voluntarios a través del Monotributo Mides”.

Empresas locales

Piden también que las compras a realizar para el Fondo COVID “sean contratadas a empresas del departa-mento, con un tope de compra por razón social, sin limitaciones de acceso a la pequeña y mediana empresa”, que la comisión interpartidaria “sea fiscalizador del proceso” y “renegociar los servicios contratados que se han visto disminuidos por la pandemia, en la línea de la Resolución N°2647/2020- espacios verdes y barridos-, imputando estos ahorros al presupuesto del Fondo COVID”.

Además, piden “mantener las condiciones necesarias para que la cobranza no se vea afectada, cobros online, red de cobranzas y en oficinas” y “recorrer el camino de los apoyos a través de transferencias de Gobierno Nacional”.

En virtud de lo planteado, recomienda “disminuir el monto del préstamo que pretende obtener el gobierno departamental, cuyo monto alcanza un total de U$S 4.510.449, a la suma de U$S 3.351.235”.