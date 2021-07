Ciudadanos Maldonado y su punto de vista sobre el Presupuesto Quinquenal

De Ciudadanos Maldonado

Comunicado de Prensa Ciudadanos Maldonado 14 de Julio 2021



En vistas de que en las próximas horas se estará votando en la Junta Departamental de Maldonado el Presupuesto Quinquenal 2021-2025– Expediente N º 309/2021, Ciudadanos Maldonado, agrupación política sin representación en el legislativo y ejecutivo de Maldonado, hace llegar su análisis a la ciudadanía por este medio.-

Sobre las premisas del proyecto

Dentro del presupuesto se establece que se estima la población real del departamento actual en 230.000 personas, por otro lado las estimaciones se realizan en función de un coeficiente fijo. Por último se distribuye el presupuesto de la Intendencia en: 36.51% Sueldos, 35.81%Funcionamiento, 11.54% Inversión, 13.09 %Amortización de la Deuda y 3.05 % Presupuesto de la Junta, siendo el gasto total aproximado para el año 2021 de 290 millones de dólares.

1-Ciudadanos Maldonado remarca la necesidad de realizar un censo departamental y solicita se vote dentro de este presupuesto un rubro para la realización del mismo. De su resultado se podrá realizar una propuesta afinada de presupuesto para cada Municipio en cuanto a población, necesidades y servicios públicos. Por las razones antes expuestas se solicita se agregue que puede haber una trasposición de rubros en lo destinado a los municipios en función de los resultados del censo de no más de un 10 % e incrementar el presupuesto de los municipios en un 30%, reduciendo así los gastos operativos de la intendencia, dando también mayor incidencia al tercer nivel de Gobierno: los Municipios.-

2-Sobre las proyecciones creemos deberían ser proyectados rubro a rubro, no aplicando coeficientes genéricos para todas las estimaciones, y en caso de mantener esta forma de tendencia, explicar cómo se llega técnicamente a ese porcentaje general.

3-Sobre la distribución del gasto y sus montos hacemos dos puntualizaciones. Del antecedente reciente podemos afirmar que si no se ajusta el presupuesto a votación la Intendencia va a generar nuevo endeudamiento, a pesar que exista el ánimo de la regla fiscal. El interés de esta agrupación es que la distribución del gasto sea otra, siendo una tendencia ascendente y mucho más representativa de los gastos de inversión en relación al gasto de funcionamiento y sueldos. Llegar al 2025 con una distribución del 30 % Sueldos, 25 % Gastos de Funcionamiento, 25% Inversiones, manteniendo los porcentajes de Amortización de Deuda y de la Junta. Para esto solicitamos rever la proyección de los rubros OSE, UTE y ANTEL y otros organismos públicos haciendo acuerdo más beneficiosos con el propio Estado, rever contratos de áreas verdes (124 millones anuales), viáticos, servicio de vigilancia (150 millones anuales), limitar las horas extras, eliminar el artículo que crea puestos de confianza por 180.000 nominales mensuales y prohibir que empleados que ya ejercieron funciones públicas como tal, sean presupuestados. Rever los nominales de los nuevos cargos y escalafones equiparando a la actividad privada.

Como Batllistas reforzamos la idea de distribuir de mejor forma el gasto para dar mayor asistencia social.

Sobre el trabajo

Hay una fuerte apuesta en el proyecto a los metros cuadrados futuros a construirse y al polo tecnológico como mecanismos para dinamizar el empleo; en referencia a esto pensamos:

4-Que sería importante priorizar dentro de los proyectos a realizar el fortalecimiento de las empresas que estaban en funcionamiento antes de la pandemia ante las propuestas nuevas, y que hoy se encuentran sin actividad o con problemas reales para mantener su funcionamiento futuro cercano.-

5 -Fortalecer la reinserción laboral de poblaciones más vulneradas como por ejemplo personas que fueron privadas de libertad, madres solteras jefas de familia, entre otros.-

6- Limitar el mecanismo de los metros 2 construidos vía excepción como elemento principal de desarrollo laboral en el departamento por la particularidad del mecanismo.

Sobre las exoneraciones e impuestos

Sobre exoneraciones

Eliminar las excepciones del Artículo 67 y 72 que exonera a las propiedades horizontales y a los fraccionamientos de la contribución hasta la primera venta.

7- Proponemos eliminar el artículo 67 y 72 del Presupuesto ya que beneficia a emprendimientos privados redituables. Estimula al crecimiento demográfico en zonas de chacras turísticas. Genera costos de mantenimiento de pavimento para la intendencia y para los organismos públicos en mantenimientos de proyectos hidráulicos y alumbrado. Pensamos que el crecimiento urbanístico deberá hacerse en zonas donde ya existen servicios.-

Sobre impuestos

Impuesto general municipal, Impuesto a los avisos de publicidad y propaganda, Impuesto a la edificación inapropiada, tasa de control de higiene ambiental

8- Propuesta eliminación de estos impuestos arriba detallados.

Impuesto general municipal. Es un impuesto que atiende la limpieza del departamento y de la recolección de residuos de la Intendencia. Esta es uno de los principales cometidos departamentales. No defendemos la creación de un adicional a la contribución ya que el destino de la contribución ya creada es esta.

Impuesto de publicidad y propaganda en vía pública. En época de pandemia le publicidad es una buena herramienta de captación de clientes. No apoyamos ninguna medida que atente contra el crecimiento de las pymes.

Impuesto a la edificación inapropiada. Impuesto discrecional a la Intendencia de muy amplio alcance, muy gravoso. Limitar el hecho generador a construcciones en estado de destrucción, y con un máximo de las multas que estable el Código Tributario.

Exonerar por los años 2022/2023 las tasas de higiene para la categoría 1 y 2.

Los impuestos generan mayor presión fiscal y ya no hay espacio fiscal para la creación de nuevos impuestos. Asimismo proponemos la eliminación del artículo 58, donde catastro puede variar los aforos.

Sobre el presupuesto de los Municipios

Presupuesto de los Municipios: son 386 millones de dólares para todos los municipios. Distribución de los ingresos por zona: a Maldonado le asignan el 49%, a Piriápolis el 12%, a Punta del Este el 8%, a San Carlos el 14%. Los presupuestos son controlados por las Direcciones de Obra de la Intendencia.

Los Municipios tienen que tener independencia y poder de acción, es por esto que es muy importante reforzar las premisas de la Ley de Descentralización y mantener los Presupuestos Participativos. Herramienta donde el ciudadano podía expresar de primera mano las necesidades de cada municipalidad.

Por otro lado tiene que haber una correlación entre el ratio de asignación de recursos con los ingresos que genera la Intendencia por cada Municipio.-

Sobre el control del presupuesto

Proponemos un control dinámico y permanente del gasto, incluyendo dentro del equipo de control a un representante por partido político con representación en la Junta o de la contratación de una auditoría externa reconocida para controles trimestrales.-

Otras propuestas de interés

Reforzar la accesibilidad del departamento

Políticas puntuales de adulto mayor, residenciales.-

Maldonado sustentable, previa autorización del permiso de construcción, solicitar autorización por escrito al Ministerio de Ambiente para desarrollos con una inversión mayor de 5 millones de dólares.-

Solicitud de créditos no reembolsables a organismos internacionales y fortalecimiento del cobro de las partidas nacionales