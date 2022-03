Clasificación agónica de Maldonado a la segunda fase del Campeonato del Este; mañana se enfrenta a Treinta y Tres en el Campus

Por Rodrigo “Chino” Fernández

El pasado domingo se presentó en el Campus Municipal la Selección de Maldonado en la categoría Absoluta por la última fecha de la 1.ª Fase, el partido terminó 1 a 1 en el Clásico del Este ante Rocha, en un partido con mucha intensidad. Sobre el final llegó la noticia del triunfo de Lavalleja ante Canelones Interior y con ese resultado los dirigidos por Rubén Urrutia pasaban de Fase.

En el primer tiempo el partido comenzó con posesión de balón por parte del visitante, Rocha tenía la pelota y la hacía circular, pero las chances más claras eran de Maldonado que tuvo el gol un par de veces prácticamente hecho y, sin embargo, no pudo anotar, Maldonado era más, pero Rocha recién se estaba acomodando en la cancha y en la primera jugada clara, ofensivamente trabajada a nivel colectivo, llega sorpresivamente el gol rochense luego de cuatro toques de primera entre Cal, un soberbio taco de «Nacho» Pérez, Sequeira y la definición casi abajo del arco de Diego Pereyra que ponía a Rocha 1 a 0 arriba, para muchos de forma injusta.

Pero antes del final del primer tiempo Maldonado se fue rabiosamente en busca de emparejar el marcador, como si ese gol de los “Celestes” hicieran mella en el orgullo propio del equipo locatario la intensidad de los ataques creció y tras un córner a favor tirado de forma magistral con un efecto sorprendente por intermedio del “Mello” Adrián Pereyra es que aparece el cabezazo de Guido Crespo para igualar el partido, corrían 4 minutos de descuento después de los 45 minutos reglamentarios y era justicia porque la “Blanca” había desplegado el mejor juego y no merecía irse al descanso abajo en el score: Maldonado 1-1 Rocha.

Emotivo

En el complemento no hubo tanta claridad, tampoco tantas llegadas de peligro por parte de ambos equipos pero lo que no faltó fue emotividad y entrega, Maldonado fue entrando en la desesperación y los nervios, pero a la falta de buen juego encontramos como aparecieron otros aspectos como el empuje, el ímpetu y la ponderada vergüenza deportiva para pelear cada pelota como si fuera la última destacando el enorme esfuerzo que desplegó Eduardo Chocho, quien se llevó el aplauso de toda la tribuna una vez terminado el partido.

En el tramo final del partido llega la noticia que había gol de Lavalleja y eso le dio la tranquilidad a Maldonado que si mantenía el empate estaba en la siguiente Fase, cuando el juez Claudio Sacías, de muy discreta actuación permitiéndole a Rocha hacer tiempo en cada oportunidad que el visitante quiso, pitó el final del encuentro los jugadores de Maldonado sabían que el objetivo estaba cumplido, la clasificación agónica era una realidad, y a pesar de que fuera expulsado sobre el final Fabricio Cancela al terminar el partido los jugadores , cuerpo técnico y dirigentes se confundieron entre apretados abrazos y aplausos por el esfuerzo lograron finalmente desahogar tanta tensión contenida.

El equipo no ha ganado, es verdad, pero no falta entrega y amor propio, las chances se generan y falta efectividad, quizás las que no quisieron entrar hasta ahora son las que van a poder ser gol de acá en más, la cuota de fortuna que siempre hay que tener, por ahora la suerte no le ha sido compañera en los partidos que ha disputado pero se nota que el cuerpo técnico encabezado por Urrutia y todo el plantel están unidos en pro de llegar lejos en este Torneo del Interior, ahora empieza una nueva instancia y el rival será la selección de Treinta y Tres que viene haciendo un campeonato totalmente brillante.

DETALLES

CATEGORÍA ABSOLUTA

LIGA MAYOR MALDONADO 1 ROCHA 1

Árbitros de Vergara y Batlle Claudio Sacías, Susy Daer, Damir Lucas

LIGA MAYOR MALDONADO: Martin Fungí, Salvador Maidana, Fabricio Cancela, Lucas Figueredo, Guido Crespo (80 Leandro Dalmao), Juan M. Ferreira, Adrián Pereira (80 Emiliano Suarez), Eduardo Chocho, Mateo Figoli (60 Facundo Suarez), Rodrigo Pérez (90+5 Santiago Pérez) y Santiago Rosas (60 Sergio Rodríguez). DT Rubén Urrutia

ROCHA: Eric Álvarez, Pablo Caballero (60 Gabriel Sosa), Rodrigo Sanguinetti (46 Alejandro Rodríguez), Christopher Larrosa, Cristofer Cal, Emiliano Sequeira (46 Joaquín de León), Matías Duttour (60 Diego Bach), Diego Altéz, Leonardo Maldonado (73 Santiago Barboza), Diego Pereyra e Ignacio Pérez. DT Leonardo Altéz

Goles 40 Diego Pereyra (Rocha), 45+4 Guido Crespo (Maldonado)

Expulsado Fabricio Cancela (Maldonado) 81 minutos



El miércoles todos al Campus

A partir de las 21:30 horas se presentarán las selecciones de Maldonado Liga Mayor y Treinta y Tres en el marco de la 2da Fase del Torneo del Este 2022, el partido será arbitrado por Maicol Borges, Henry Sousa y Winstón De León, terna de Melo.

Otros enfrentamientos

En los otros cruces del Torneo del Este encontramos que José Pedro Varela deberá recibir en su feudo a Lavalleja mientras que por su parte Rocha será local ante la selección de Cerro Largo.