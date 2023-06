Clipper Race: se espera la llegada de más de 1500 personas entre tripulantes, organización y acompañantes

Tal como anunció Correo de Punta del Este la pasada semana, en una conferencia realizada en el Yacht Club Punta del Este se brindó información sobre la llegada a Punta del Este, por tercera vez consecutiva, de la regata internacional Clipper Race.

La flota de la Clipper Race estará arribando a principios de octubre, cumpliendo con la primera etapa de la competencia náutica mundial. Su arribo se espera entre el 12 y el 16 de octubre 2023, cuando más de mil quinientas personas entre tripulantes, organización y acompañantes colmen el puerto y sus alrededores dando a la península un colorido y dinámico paisaje, listos para desarrollar un completo programa de actividades culturales, sociales y comerciales.

La Clipper Race es uno de los desafíos de resistencia más difíciles y cuenta con tripulantes de diversos orígenes y naciones que asumen el reto de competir cruzando los océanos del mundo a bordo de un velero oceánico de 70 pies.

Los equipos están formados por tripulantes de todas las edades y profesiones: estudiantes junto a empresarios, chefs profesionales, tatuadores, amas de casa o maestras unidos en una aventura que realmente cambiará sus vidas.

La flota consta de once yates que dan la vuelta al mundo, enfrentándose a las condiciones oceánicas más desafiantes que los navegantes pueden vivenciar: desde tormentas heladas y olas gigantes en el Pacífico Norte, al calor abrasador de los trópicos. Muchos miembros de la tripulación que participan no tienen antecedentes o experiencia alguna en navegación antes de emprender los cuatro niveles obligatorios e intensivos de formación.

La de los vientos alisios

El equipo está dirigido por un capitán profesional y un primer oficial. El Yacht Club Punta del Este, como anfitrión de la Clipper Race dará la bienvenida una vez más a una gran tripulación internacional junto a sus acompañantes en el puerto de Maldonado, después de una larga y desafiante primer pierna de más de 7000 millas naúticas desde Portsmouth, UK, cruzando el Golfo de Vizcaya y el Atlántico hasta Sudamérica. La primera etapa, conocida como la de los vientos alisios del Atlántico, que marcará el primer cruce océanico de la regata, contará con todo lo que se puede esperar en altamar con duras y tormentosas condiciones climáticas, lo que la convierte en una pierna táctica y altamente desafiante para el inicio de una competencia que durará once intensos meses alrededor del planeta.

La recalada en Punta del Este asegura que la flota contará sin duda con la más cálida bienvenida que se puede esperar luego de semejante viaje a través del Océano Atlántico. La Clipper describe a Punta del Este como un destino impresionante con un gran rango de atracciones y una de las poblaciones más amistosas del mundo. Una ciudad que posee una escena náutica de renombre mundial, que ha sido principalmente desarrollada por el Yacht Club Punta del Este, con eventos de magnitud internacional como esta regata y muchas otras. Durante la recalada se realizarán actividades culturales, turísticas, encuentros empresariales, actividades por el medio ambiente, participación comunitaria y visitas de instituciones educativas, entre otras acciones previstas. Al igual que en las pasadas ediciones se ofrecerá a todos los visitantes el tradicional asado uruguayo como uno de los puntos fuertes del programa.



Testimonios

El Comodoro del YCPE, Juan Etcheverrito, comentó: “Siempre estamos muy contentos de ser un Puerto Anfitrión de la Regata Clipper. Siendo nuestra tercera vez consecutiva, puedo decir que será difícil superar las últimas dos escalas en Punta del Este, ¡pero no imposible! Como el Yacht Club Punta del Este se acerca a su 100° aniversario, qué mejor manera de empezar a celebrarlo que con este increíble evento deportivo internacional”. Por su parte, Nano Antía Bernardez, Skipper de la Clipper Race 2023-24, oriundo de Punta del Este dijo sentirse “muy agradecido y emocionado de tener la oportunidad de navegar a mi ciudad natal por tercera vez. Esta travesía en particular significa mucho para mí, ya que es el mismo océano que cruzaron mis antepasados cuando buscaban un nuevo comienzo en estas tierras de América del Sur. Ser el Capitán y liderar una tripulación a través del Atlántico hasta mi puerto de origen es algo que nunca podría haber imaginado y me siento privilegiado de poder experimentar esto. Estoy muy orgulloso del equipo del Yacht Club Punta del Este y Juan Etcheverrito que siempre están tratando de conectar la vela internacional con la comunidad de nuestra ciudad.” Laura Ayres, Managing Director de Clipper Ventures, agregó: “Es un placer absoluto retornar a Punta del Este por tercera vez consecutiva. Desde nuestra primera recalada de la edición 2017-18, la enorme bienvenida e increíble hospitalidad del Yacht Club y los habitantes de Punta del Este, es siempre un punto destacado dentro del circuito de la Clipper para los tripulantes que experimentarán el verdadero sabor de la cultura Sudamericana.” Punta del Este tiene un legado náutico increíble, al haber recibido grandes regatas globales y con el Yacht Club Punta del Este como pionero de la escena náutica. Estamos emocionados, nos sentimos honrados de ser parte de las celebraciones por los 100 años del Club y poder compartir los festejos trayendo una vez más la regata a este icónico destino.

Generador de actividades

Con la llegada al país de la tercera edición de la regata mundial Clipper Race, se consolida y reconoce por parte de autoridades, comerciantes y deportistas náuticos el destacado aporte a nivel turístico y económico que generan las reiteradas acciones logradas del Yacht Club Punta del Este. En estos años miles y miles de visitantes extranjeros han llegado a Maldonado fuera de temporada, permaneciendo en un promedio de 10 días con un consumo diario de 210 dólares por persona. El Yacht Club Punta del Este, como anfitrión de esta prestigiosa regata, así como también de la tradicional Copa Rolex, campeonatos sudamericanos, preparatorios para mundiales y recientemente la confirmación del regreso de la Ocean Globe Race, inspirada en la icónica Whitbread, contribuye a difundir globalmente la calidad humana, de servicios y entorno que ofrece Uruguay