Co-fundador de Airbnb compró varios apartamentos en complejo de Manantiales

Joe Gebbia, uno de los fundadores de Airbnb, compró tres unidades del complejo Collette, recientemente finalizado en la zona de Manantiales. Según informó el medio argentino Perfil, Gebbia, que tiene 41 años y una fortuna de US$ 6,1 mil, adquirió el apartamento más grande, ubicado en el piso superior, para su uso personal y los otros dos –en la planta baja–, destinados a su personal, y a invitados.

Según publica la edición norteamericana de Forbes, Joe Gebbia tiene el nueve por ciento de Airbnb, y en 2022 compró una participación minoritaria de los San Antonio Spurs, y hace casi cuatro meses ingresó al directorio Tesla, una de las empresas de Elon Musk.

Ubicado en la zona de Manantiales, The Colette es un emprendimiento inmobiliario de lujo que se terminó de construir durante la pandemia. Inicialmente la cara visible de esta propiedad horizontal era Federico Álvarez Castillo. Pero, según informó Perfil, detrás de él está Juan Ball, un financista argentino que vive en Inglaterra, de muy bajo perfil y a quien, al menos en Punta del Este, es imposible verlo sin una gorra puesta. Al cierre de esta edición, Joe Gebbia todavía no había arribado a Punta del Este.

Gebbia tendrá de vecinos al padre de Marcos Galperín; al empresario Alberto Roemmers (hijo) y su mujer colombiana Gina Vargas, Patricia Della Giovampaola y Jordan Belfort, el famoso “lobo de Wall Street”.

