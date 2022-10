Colegio de Contadores fue recibido por Senadores y propuso cambios en la ley de sociedades comerciales

“El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, es una institución que tiene voz dentro del ámbito nacional. Por ello la Comisión del Senado nos convocó para estudiar esta ley. Se analizaron todas las modificaciones y se estudió artículo por artículo. En base a ello, presentamos un trabajo muy detallado, muy específico en donde propusimos alguna redacción alternativa a aquellos artículos que nos parecía que deberían ser modificados o derogados”, expresó el Cr. Jorge Visca, secretario del CCEAU.

En la reunión se fundamentó los motivos por las cuales el CCEAU consideraba que se debían hacer esas modificaciones o derogaciones.

“Realmente tuvimos una repuesta muy buena y estuvimos más de una hora trabajando con la comisión”, contó el Cr. Visca.

Y agregó, “fue una excelente reunión, con un intercambio muy rico, fuimos escuchados y se discutieron, y analizaron las modificaciones que propusimos. Por ello entendemos que se tomarán en consideración nuestros comentarios. Por lo que salimos muy satisfechos de la reunión”, afirmó Visca y contó que los senadores “se comprometieron a analizar en detalle” la información que le brindó el Colegio.



Normas contables adecuadas

La ley 16.060 es la ley de sociedades comerciales y describe lo que una Sociedad puede hacer, es decir la integración de capital, participación en otras sociedades, distribución de utilidades, aumento de capital, entre otros aspectos.

Según expresó Jorge Visca, entre las propuestas que hicieron, plantearon utilizar normas contables adecuadas, con el objetivo de uniformizar la información, facilitando la lectura de los estados financieros y dar certeza para todos los interesados, tanto directores, accionistas, acreedores y público en general.

De esta forma, aseguró el secretario, “los estados contables de una empresa y otra son comparables y todos los deberían leer de la misma manera”.

También se propuso la eliminación de algunos aspectos, como por ejemplo, las condiciones para la distribución de utilidades, que permite dar certezas a los accionistas y evita interpretaciones diferentes. “Con la redacción actual, dos empresas similares pueden entender que están cumpliendo con las normas o no, porque no está claro”, sostuvo el secretario del CCEAU.



Otro de los aspectos que el CCEAU propone eliminar son algunas obligaciones “que fijan topes arbitrarios o sólo implican un re-exposición contable que no cambia la situación de la empresa”, contó Visca.