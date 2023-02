Colegio North Schools es la institución educativa que se instalará próximamente en Punta del Este

En la edición de este lunes Correo de Punta del Este informó de forma equivocada que el colegio San Andrés formaría parte de la propuesta de Distrito 52. North School es la institución que forma parte del proyecto. A los lectores y a los involucrados las disculpas del caso

El reconocido North Schools de la Red Educativa Itínere es la institución educativa que se instalará en Distrito 52, el nuevo núcleo urbano que se habilitará en el polígono delimitado por Camino Aparicio Saravia, al este de Paso de la Cadena y al este de la calle Fernando de Aragón de Punta del Este.

En su edición de este lunes Correo de Punta del Este informó de forma equivocada que el colegio que se instalaría en ese lugar sería el San Andrés de Buenos Aires.

El establecimiento North Schools se instalará en la esquina de Distrito 52 conformada por Aparicio Saravia y la avenida Paso de la Cadena teniendo como acceso una rotonda que se construirá en un futuro en la primera de las arterias de tránsito donde será el límite norte de la nueva propuesta urbana, de las más importantes presentadas en los últimos tiempos. El predio de la institución educativa se desarrollará en una superficie de tres hectáreas en la citada esquina del polígono de Distrito 52.

Sobre Camino Aparicio Saravia se fraccionaran siete manzanas de importantes dimensiones como la que ocupará el North School. En un predio central de cinco hectáreas sobre Camino Aparicio Saravia se levantará el complejo Car One que, al igual que su emplazamiento en Canelones, no solo ofrecerá las marcas de automotores que se comercializan en plaza sino que además se instalarán otras propuestas de retails. La inversión es de unos 40 millones de dólares.

El área de las siete manzanas tiene una superficie de diecinueve hectáreas y en los próximos meses se sumarán otras propuestas, entre ellas un centro asistencial de primer nivel. Los autores de la propuesta mantienen conversaciones con distintos referentes del sistema de salud pero hasta el momento no hay nada confirmado. El proyecto de las siete manzanas sobre Camino Aparicio Saravia contiene áreas de media intensidad que pueden ser empleadas para uso comercial, profesional o residencial.

North Schools

Este reconocido colegio forma parte de la Red Educativa Itínere y ya cuenta con una sucursal junto a Car One en el departamento de Canelones. La información e imágenes del colegio se puede acceder en la red social Instagram que es northschools o en su página web www.northscools.uy

Área sur

Las treinta y tres hectáreas restantes albergarán el barrio cerrado de 269 lotes “La Cañada” cuyos futuros propietarios contarán, entre otros espacios y servicios comunes, con un jardín de diez hectáreas con lagunas y parques. El Club House será el centro de una intensa actividad física y de esparcimiento con canchas de tenis, de pádel y de fútbol. Además, una piscina al aire libre y un completo y equipado gimnasio. El ingreso y salida del barrio será monitoreado por personal de seguridad para brindar el servicio de vigilancia tanto física como electrónica.

“Sale a la luz LA CAÑADA, un tesoro oculto a la vista de todos. Un lugar para estar conectado con la naturaleza, en un ambiente amable, auténtico y seguro”, aseguran los autores de la propuesta.