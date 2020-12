El supuesto ticket emitido por una supuesta confitería de la calle 20 disparó una vez más la polémica montevideana sobre los precios que se cobran en Punta del Este.

Desde semanas atrás circula por las redes un ticket emitido por un comercio esteño que, según el diario El Observador, se relaciona con una consumición registrada a las 17:18:26 del pasado 3 de diciembre.

En el ticket aparece impresa una consumición de un expreso, un café con leche y un té. Además, aparecen dos sándwiches. El precio total es de 2180 pesos. 180 pesos por el expreso, 250 pesos por el café con leche, 250 pesos por el té y 750 pesos por cada sándwich

Al runrún de las redes se sumó ahora el diario El Observador con una nota titulada “La confitería de la Calle 20, el ticket de $2.000 y qué pasará con los precios en Punta del Este”.

“La foto del ticket de distintos restaurantes o confiterías de Punta del Este con precios elevados por sus productos. Ya en la primera quincena de diciembre circuló una foto de twitter en la que un cliente pagó $2.180 en una confitería del balneario top que tiene la costa uruguaya”, señaló el citado medio capitalino que, además, publicó comentarios del subsecretario del ministerio de Turismo, Remo Monzeglio. El jerarca fue más lejos al identificar al comercio: “un lugar de altísima categoría gastronómica”.

Monzeglio agregó que los propietarios de los comercios tienen libertad absoluta para fijar los precios que “estime conveniente”.

Precios a la vista

El jerarca sostuvo que el Ministerio de Turismo procederá a exigir algo que todos los comercios de Punta del Este de la actividad gastronómica cumplen: exhibir los precios.

De todas formas, no queda claro qué confitería de la calle 20 emitió el citado ticket. El autor de la foto que circula por las redes solo muestra el gasto realizado. No mostró ni la razón social, ni el nombre de la empresa, ni el Rut, ni el domicilio, ni otros datos que deben aparecer en cada ticket que se emite a modo de factura.

Solo aparecen los datos del consumo. Por eso llama la atención ya que la foto en cuestión no tomó el lado del ticket donde deben aparecer los datos de la empresa. En la calle 20 hay dos confiterías, dos estaciones de servicio con servicios de minimercado y un restaurante. Lo curioso en este tipo de polémicas es el hecho de que, quien hace público el contenido de un ticket, no identifique al comercio y que, además, se queje del costo de un servicio en el que los precios estaban a la vista de todo el mundo.

Todos los diciembres aparecen este tipo de tickets. En algunos casos fueron emitidos por supermercados. En otras, corresponden a establecimientos gastronómicos como la famosa milanesa del restaurante de Francis Mallman, de Garzón. En Punta del Este hay precios más caros. No obstante, se trata de establecimientos que tienen su clientela.