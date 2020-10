El Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes designaron a los integrantes del comité de expertos que realizará una revisión de las características del mercado de combustibles, de acuerdo a lo que prevé el artículo 237 de la Ley 19.889 (Ley de Urgente Consideración). El decreto reglamentario de dicha norma establece que el comité deberá “analizar los estudios ya efectuados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería” y “discutir y aprobar una propuesta de revisión Integral del mercado de los combustibles”.

Los miembros designados son Horacio Bafico (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), Pablo Mautone (Ministerio de Economía y Finanzas), Andrés Hermida (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), Ricardo Gorosito (Congreso de Intendentes), Noelia Medina, Gonzalo Irrazabal (Ministerio de Industria, Energía y Minería) y María José González en su rol de asesora del ministro Omar Paganini.

Los miembros

Horacio Bafico es economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República Oriental (Udelar) y docente en la ORT. Fue asesor en la OPP y director ejecutivo en el Banco Mundial, en representación de Uruguay.

Asimismo, se desempeñó como director de Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas y como asesor en la misma institución, así como en la Cámara de Industrias del Uruguay y en la Cámara Mercantil de Productos del País. Previamente fue asistente de investigación en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

Pablo Mautone es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y tiene un Master of Business Administration (MBA) por la Universidad de Michigan. Es socio de Sacramentum Capital, empresa de servicios financieros en la que asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero Arias y el Fideicomiso Financiero Pampa, dos proyectos eólicos promovidos por UTE. También estructuró la emisión de UTE en unidades indexadas.

Previamente, trabajó en cargos directivos en empresas como VR Capital, Lehman Brothers Inc., JPMorgan Securities Inc., Banco Bozano Simonsen SA, Glaxo Wellcome y Alcan Aluminios del Uruguay, tanto en nuestro país como en el exterior.

Andrés Hermida es ingeniero industrial por la Udelar. Ha sido gerente y gerente general de la URSEA desde 2003. También ocupó diversos cargos gerenciales para la empresa española Unión Fenosa, todos vinculados con el sector energético, tanto en Uruguay como en el exterior.

Además, fue gerente de UTE y de una empresa constructora. Se ha desepeñado como docente, expositor, panelista y coordinador y redactor de trabajos para ARIAE (Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía), OLADE (Organización Latinoamericana de Desarrollo) y CIER (Comisión de Integración Energética Regional).

Ricardo Gorosito es abogado experto en derecho ambiental y derecho del ordenamiento territorial. Ha sido gerente y secretario del directorio de la Administración del Mercado Eléctrico. Fue subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En sus más de 30 años de experiencia ha ejercido como director ejecutivo de la Oficina Uruguay del Instituto de Derecho y Economía del Ambiente (IDEA), miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la International Union for Conservation of Nature, miembro del Panel de Expertos en Derecho Ambiental de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya e integrante de la Plataforma Climática Latinoamericana.

También asesoró a OSE, la Cámara de Transporte del Uruguay, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús y las intendencias de Colonia y Río Negro, entre otras instituciones.

Noelia Medina es licenciada en Economía por la Universidad de Montevideo (UM) y cuenta con un diploma avanzado en Finanzas por la misma institución.

Se desempeña como asesora en la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) desde 2016. Allí ha participado de diversos proyectos, entre ellos en la elaboración de la nueva metodología de precios de paridad de importación a través del convenio MIEM-URSEA. En el mismo período, fue asesora del directorio de Ancap.

Trabaja en MIEM-DNE desde 2012. Previamente fue coordinadora del departamento de investigaciones de Ocwen Financial Corporation.

Gonzalo Irrazabal es abogado graduado por la UM, magíster en Derecho de Energía y Recursos Naturales en Queen Mary University of London y candidato a magíster en Derecho de la Empresa por la UM. Es asesor del ministro Omar Paganini en el MIEM.

Es socio de la firma Irrazabal y Asociados. Antes trabajó para el Energy Charter Treaty como integrante del Knowledge Centre, colaborando con la realización de investigaciones internacionales del sector energético. En materia de energía posee amplia experiencia en asesoramiento relacionado con fijación de precios, determinación de tarifas, microgeneración y proyectos de autoconsumo, entre otros.

Ejerció como abogado en Guyer & Regules, donde integró el equipo de asesores en la mayoría de los proyectos eólicos y solares del país. Ha sido docente de grado y posgrado en la UCU y en la UM y ha escrito artículos y libros sobre derecho de la energía.

María José González es ingeniera civil opción hidráulico-ambiental por la Udelar y actualmente cursa una Maestría en Ingeniería Ambiental en la misma institución. Es asesora del ministro Omar Paganini en el MIEM. Desde 2014 hasta 2020 fue coordinadora del proyecto Biovalor, que desarrollan varios ministerios, con fondos GEF y la implementación de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Previamente trabajó como experta para el Centro Coordinador Convenio Basilea-Centro Regional Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe y fue responsable de proyectos y directora ejecutiva de CEMPRE Uruguay. En su área de trabajo se ha desempeñado como asesora en diversos proyectos y ha ejercido la docencia en la Udelar.