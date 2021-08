Comenzó el básquetbol: la “Naranja” está de fiesta

Por Rodrigo “Chino” Fernández”

Empezó la Temporada 2021 de las Formativas en la Liga de Básquetbol de Maldonado con cruces cruces apasionantes que nos brindaron nuevamente actividad después de casi dos años sin competencia.

Repasando los resultados, vemos el gran comienzo de Deportivo Maldonado que derrotó en todas las categorías a Albion BBC en condición de visitante, el buen debut de Panteras BBC en sub 14 ante Colegio Capuchinas, un duelo con sendas victorias en el cruce de San Carlos y Ateneo, en este cruce hubo denuncia en el formulario del partido Sub 14 ya que el club de la ciudad de los cerros no tenía el mínimo de jugadores permitido para disputar en esta categoría y finalmente en Minas los locatarios se quedaron con 2 de los 3 partidos ante Atenas, a continuación todos los marcadores de la 1era Fecha de Formativas:

El Básquetbol volvió, la fiesta ha comenzado y ahora los jóvenes de nuestra zona tienen nuevamente la chance de hacer lo que más aman, y con agrado digo que, con la vuelta de la actividad, también en lo personal se siente así.