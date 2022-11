Comenzó juicio por siniestro de Ruta 39 en el que fallecieron dos adolescentes

Comenzó ayer en el juzgado de 11º turno de Maldonado, el juicio por el siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2021 en la Ruta 39 en el que Milagros Ayelén Lemos Sánchez, de 15 años, y Ahiana López, de 17, fueron embestidas por T.A.G.A, de 23 quien siguió la marcha y no prestó asistencia a las jóvenes. Milagros Ayelén Lemos Sánchez falleció en el lugar y dos meses más tarde, producto de las lesiones, falleció Ahiana López. En un principio, el conductor había sido formalizado como presunto autor de un delito de homicidio culposo, un delito de lesiones graves culposas y un delito de omisión de asistencia, pero tras la muerte de López la imputación cambió. La fiscalía está solicitando una pena de 6 años de penitenciaría para el conductor.

El hecho

Eran cerca de las cinco de la mañana del domingo cuando las adolescentes caminaban por la Ruta 39 y, a la altura del barrio Hipódromo, intentaron cruzar. En ese momento el VW Gol conducido por T.A.GA. circulaba hacia San Carlos y las atropelló. García Acuña siguió la marcha y huyó hacia la ciudad.

El violento impacto derivó en que Lemos falleciera en el lugar y que López fuera trasladada al Sanatorio Cantegril con heridas de tal gravedad que a pesar de los cuidados recibidos durante dos meses en el centro de salud, no pudo recuperarse y también falleció.

En tanto, García Acuña había dejado el auto en el barrio Lavagna y unas horas después del siniestro se hizo trasladar a Maldonado para presentarse ante la policía en la seccional 1º. Desde allí fue derivado a la seccional 6ª, adonde por jurisdicción correspondía el caso. Se le practicó entonces un test de espirometría que arrojó como resultado 0,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

Días después fue formalizado por la justicia y el caso correspondió a la fiscalía de 3º turno de Maldonado, a cargo del Dr. Schubert Velázquez. La imputación primaria fue como presunto autor de un delito de homicidio culposo, un delito de lesiones graves culposas y un delito de omisión de asistencia. Sin embargo, tras el deceso de López la tipificación del delito se ajustó a presunto autor de un delito de homicidio culposo calificado -por el resultado de dos muertes- en reiteración real con un delito de omisión de asistencia.

Acuerdos

Según informó Punta News, la fiscalía, en la acusación solicitó una pena de 6 años de penitenciaría para. En este tiempo, en el marco de la investigación del hecho, hubo acuerdos entre la defensa del conductor, que la lleva el Dr. Marcelo Chiappara, el fiscal Velázquez y el Dr. Rafael Silva, que representa a la familia de Milagros Ayelén Lemos Sánchez. El conductor reconoció hechos del caso, pero al mismo tiempo su defensa sostuvo que las jóvenes estaban “sobre” la vía de circulación.

En esta primera audiencia del juicio, las partes presentaron sus alegatos de apertura y desde ese punto se sustanciará el resto de las actuaciones que culminarán con la sentencia de la Dra. Ana María Guzmán.

El Dr. Silva, en sus argumentos iniciales, hizo hincapié en que en este caso está en juego el bien jurídico de máxima protección que es la vida. Además, el abogado recordó que en las horas previas al siniestro fatal, no se cuidó ya que ingirió alcohol, no lo cuidaron sus amigos y “egoístamente decidió no cuidar a nadie saliendo a la ruta” al mando de su vehículo.

“El imputado estaba jugando a Rápido y Furioso”, afirma Silva y agrega que T.A.GA. salió de Punta del Este y puso rumbo a San Carlos siempre “a fondo” a lo largo de todo el recorrido de 20 kilómetros. También expuso ante la jueza que hay imágenes captadas por las cámaras del sistema de videovigilancia público que muestran que “estaba jugando carrera con un vehículo blanco” y nunca paró, aún después de atropellar a las chicas.

“Mientras las adolescentes luchaban por sus respectivas vidas, tiradas en el pavimento, el imputado huía con dirección a su casa”, señaló la apertura que Silva presentó ante la Dra. Guzmán.

Fuente: Punta News