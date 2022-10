Comerciante de Maldonado forma parte del elenco de la exitosa serie de Amazon Prime “El Presidente”

Un comerciante de Maldonado forma parte del elenco de “El Presidente” la exitosa serie de Amazon Prime Video que cuenta la historia de corrupción de la clase dirigente del balompié continental.

Fabio Alberti reside hace cuatro años en el interior profundo del departamento de Maldonado donde gestiona con su esposa Zelen el restaurante “El Choto”.

El restaurante de Alberti se encuentra en un camino vecinal de Mataojo que sale hacia el este luego de pasar el puente angosto de la ruta 12 justo a la altura de Pueblo Edén. Luego de transitar siete kilómetros de un polvoriento camino,

Luego de esquivar pozos de todo tipo y de abrir dos tranqueras, el restaurante aparece como una de las tantas viviendas existentes en el lugar con su perro atento y con una majada de inquietas ovejas que levantan su cabeza apenas alguien ingresa a la misma.

Unos audios enviados por el propio Alberti y un mapa con el destino final marcado, permiten acceder a este particular restaurante ubicado en la estribación oeste de uno de los cerros que conforman la sierra de Carapé.

“Te vas a encontrar con dos tranqueras. Después de pasar tenés que cerrar cada una porque hay ganado en la vuelta”, dice Alberti.

Alberti y su esposa reciben a los comensales. “Compramos este terreno hace años y cuatro años atrás decidimos con mi esposa abrir el restaurante. Con mi familia veraneamos años en José Ignacio. Tenía una casa en La Juanita pero se alborotó un poco. Por eso optamos por venir para acá con mi señora”, explica Alberti.

Estamos bárbaro

“Llegamos antes que estallara la pandemia. Acá estamos bárbaro. Tenemos agua eléctrica, telefonía y otros servicios. De vez en cuando voy a hacer trabajar a Argentina. Pero cada vez me cuesta menos. Voy a trabajar por cien dólares. Para eso me quedo acá”, agregó. “Una vez por semana me junto con unos amigos para almorzar y compartir las novedades”, expresa.

La propuesta gastronómica de Alberti tiene una amplia cobertura en los principales medios argentinos.

Alberti revela que la segunda temporada de “El Presidente” lo tiene como uno de sus protagonistas asumiendo el papel del contraalmirante Carlos Lacoste.

Temporada

En esta nueva temporada, que se estrenará en diciembre próximo, la historia gira alrededor del empresario brasileño Joao Havelange, mandamás de la FIFA a partir de 1974 cuando suplantó en el cargo al inglés Stanley Rous. El brasileño gobernó con mano de hierro y con poca transparencia al organismo internacional hasta junio de 1996 cuando fue relevado por el suizo Joseph Blatter. La nueva propuesta de “El Presidente” es dirigida por Armando Bó, hijo y nieto de dos figuras consulares del cine argentino como su abuelo Armando y su padre Víctor. El elenco es encabezado por el chileno Andrés Parra también conocido por su papel en “Escobar, el patrón del mal” y la película “La Pasión de Gabriel”; entre otras propuestas cinematográficas y de la industria del streaming.

Alberti asume el papel del titular del Ente Autárquico Mundial ’78 que tuvo la responsabilidad de organizar el Mundial de 1978 en la República Argentina.

Lacoste era un hombre fuerte de la Armada Argentina comandada entonces por el almirante Eduardo Emilio Massera. Lacoste asumió el cargo en lugar del general Omar Actis, el que pretendió organizar un austero mundial. Actis fue asesinado en una emboscada atribuida a la organización terrorista Montoneros. Otras versiones aseguran que Actis fue asesinado por un comando de la Armada con el objetivo de colocar a Lacoste al frente del EAM ’78.

Lacoste ocupó el cargo con el beneplácito de Havelange quien lo apoyó durante toda su gestión en el futbol argentino y además, fue propietario de uno de los apartamentos de la firma Pintos Risso Sociedad Anónima en las paradas 6 y 7 de la rambla Claudio Williman.