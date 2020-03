Según el integrante de Un Solo Uruguay, José Pereyra, también vicepresidente de la Cámara Empresarial de Maldonado ya hace varios días que no se siente el mismo interés en derogar el artículo de la llamada ley de Inclusión Financiera, contra la cual se habían recolectado firmas en todo el país. Pereyra indicó que, si bien el novel presidente se ha puesto a trabajar de inmediato en lo prometido, hay otras figuras que no parecen ahora tan entusiasmados en modificar la ley como antes de las elecciones.

Dialogando días atrás con FM Gente, Pereyra estimó que hay “una actitud proactiva” en Luis Lacalle Pou, para marcar “rápidamente algunos lineamientos” y atacar algunos asuntos sobre los que el pasado gobierno “estaba haciendo oídos sordos”. Pero el futuro mandatario estaría “trabajando mucho”, a juicio de algunos, porque impulsa una ley de urgente consideración y algunos afirman “acelerado” y “muy ansioso por trabajar”.

“Hay que trabajar. El país venía exigiendo cambios hace un montón de tiempo. Y lo mínimo que podemos hacer es colaborar”, señaló. “Todos tendremos algunas discrepancias con la ley de urgente consideración”, pero la mayoría de sus artículos refieren a temas “que la ciudanía reclamaba”, como la seguridad y la inclusión financiera, ejemplificó.

Asombro

A principios de febrero, según se recordará, la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece) decidió dejar de recolectar firmas para plebiscitar algunas obligaciones que establece la ley de inclusión financiera, es decir, la Ley Nº 19.210 titulada “Acceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos”.

Al respecto, Pereyra indicó ante los planteos efectuados sobre los eventuales cambios a la propuesta impulsados por el sector de Ernesto Talvi, ha perdido “totalmente” su capacidad de asombro. Según aseguró, cuando estaba al frente del CERES, el actual canciller había coincidido en el efecto negativo de la inclusión financiera obligatoria. También había señalado que, aunque no iba a firmar la reforma constitucional, cuando se llegara al gobierno impulsaría los cambios que solicitaban los comerciantes.

Ahora, en cambio “pasa el tiempo y cada vez es más liviana la actitud. Realmente nos sorprende y de alguna manera nos deja molestos, o más que molestos”, señaló.

No es solo Talvi, porque hay “otros” que también ha tenido cambios. Cuando se veía “que íbamos a juntar 300 o 400 mil firmas decían que éramos ciudadanos que debían escuchar y ahora se les perdieron los teléfonos, no escuchan, no visitan los centros comerciales pidiendo opinión. Y esto nos deja bastante molestos”, expresó.

“Hay algunos planteos que son ‘de Walt Disney’. Yo lo escuchaba a (Adrián) Peña sobre cómo se debería reformar el artículo sobre el cobro de los trabajadores” para que sea el asalariado, si quiere, el que pida “cobrar al contado… Con la justificación de defender al trabajador. Con todo respeto al senador Peña, está planteando lo mismo. Si desconfía del empresario, con un concepto teórico que le desconocía al senador Peña”, aunque el trabajador quiera, “no va a cobrar al contado. Partiendo del mismo concepto ideológico, va al absurdo” señaló.

Un solo reclamo

Pereyra dijo que estos movimientos se toman “con sorpresa” y dijo que están dejando pasar el tiempo “para que algunos actores muestren las cartas. Los bancos están operando fuerte”, remarcó. “Yo estoy viajando para Durazno. Nos vamos a reunir con algunos referentes de Un Solo Uruguay”, indicó.

“La idea es juntar documentación y una vez que esté presentado el proyecto de Ley de Urgente Consideración del Parlamento nos presentaremos. Ahí se va a formar ad hoc. Estaremos esperando que se nos llame para argumentar sobre esto y ver cuáles son las posiciones que hay en defensa de la obligación financiera, que con el tiempo ha perdido su prestigio y su validez”, añadió.