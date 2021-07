La Comisión Fomento de Punta Colorada (CFPC) volvió a hacer pública en las últimas horas su inquietud y preocupación ante el inminente inicio de las anunciadas obras de la rambla de aquella localidad. Desde el año 2018, la remodelación de la citada rambla enfrenta resistencia en los integrantes de la comisión, que están en contra de la misma por creer que su impacto puede comprometer la calidad del entorno “por décadas”, en la medida que son obras “de difícil o imposible reversibilidad y elevado costo”.

“Desde la Comisión no hemos podido obtener hasta el momento ninguna información del proyecto y sus características, tal cual lo hemos solicitado en reiteradas oportunidades a las autoridades de la Intendencia de Maldonado (IDM)”. Para los vecinos su preocupación es “por demás comprensible ya que no se trata de una simple obra vial o de circulación vehicular, se va a trabajar sobre un área clave y fundamental para el balneario, nuestro principal bien patrimonial que da sentido a nuestro afincamiento y de enorme valor potencial como recurso natural, paisajístico y ambiental, eje de la actividad turística”, sostienen.

Según entienden, la capacidad de estructurar el territorio desde el punto de vista urbano resulta determinante y debe formar parte de un plan de ordenamiento local, “tal cual lo venimos reclamando desde años atrás”.

También creen que su puesta en valor es una gran oportunidad para el balneario de contar con un atractivo turístico de jerarquía no solo local sino departamental y nacional, congruente con la marca de “Uruguay Natural” e insisten en la necesidad de conocer las características y detalles de proyecto, conocer el avance de los permisos y autorizaciones ambientales de las organismos competentes tanto a nivel nacional como departamental y conocer los informes técnicos que avalan y justifican las acciones a emprender. Además, solicitan ejercer su derecho a participar en la búsqueda de las soluciones más apropiadas, “como parte del ejercicio democrático”. Y por último, también quieren dar su punto de vista sobre el futuro diseño de las obras en cuestión.

Detalles

Los vecinos tienen una clara idea de lo que quieren para el lugar y en el comunicado explican los detalles de lo que a su juicio deber ser la obra. “En relación al tramo que bordea la punta Punta Colorada propiamente dicha entendemos que se debe otorgar al mismo un carácter de paseo costero, donde el protagonista sea el peatón, desalentando el tránsito vehicular, en consonancia con las exigencias del turismo que nos visita y las tendencias de todos los países que buscan un desarrollo sustentable, disminuyendo la presencia del automóvil en áreas urbanas de valor patrimonial y turístico”.

De acuerdo a las recomendaciones de diseño paisajístico en este tipo de hábitats, “la estructura a realizar debe ser lo más “blanda” posible, integrándose a la naturaleza y al entorno, sin incrementar en absoluto las superficies duras de bitumen o cemento, facilitando la absorción de las aguas de lluvia y disminuyendo la erosión, preservando el hábitat de numerosas especies de aves que nidifican y frecuentan el lugar, así como de la vegetación psamófila existente y en riesgo de desaparecer.

Viento del Sur

La “ineficacia y falta de resultados de las acciones emprendidas en años recientes para la fijación de dunas” quedó de manifiesto durante la reciente tormenta con vientos del sur que cubrió de arena “una vez más, casi toda la senda vehicular demostrando”

“Ello obliga a la remoción de cientos de metros cúbicos de arena para permitir el paso de vehículos con el consiguiente costo y alteración del ecosistema poniendo en peligro su propia existencia. Existe hoy consenso a nivel técnico, nacional e internacional sobre la extrema fragilidad del sistema dunar y la necesidad de planificar cuidadosamente las acciones a encarar para preservar los ecosistemas costeros ante el avance de la urbanización y los efectos proyectados a causa del cambio climático. Entendemos que es preciso, con una sensata visión de medio y largo plazo, abrir la consulta necesaria a actores locales y técnicos especializados, en todas las áreas de conocimiento involucradas, a efectos de formular una Plan de restauración y considerar alternativas de trazado de los tramos finales de la rambla, próximos a Punta Negra”, finalizaron.

Foto: Sebastián Rubio.