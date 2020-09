La compañía de vuelos privados Jetway opera desde hace tres meses con muy buenos resultados la ruta de los aeropuertos San Fernando – Laguna del Sauce- San Fernando.

Tiempo atrás la firma Consorcio Aeropuertos Internacionales Sociedad Anónima –CAISA- había adelantado su interés en que la aviación general –en particular los taxis aéreos- comenzaran a ofrecer asientos en la denominada banda negativa y en la modalidad de compartir entre pasajeros que no se conocen.

El guante fue levantado por la empresa de taxis aéreos “Jetway el vuelo perfecto” que opera desde el aeropuerto de San Fernando ubicado en la ciudad del mismo nombre de la provincia de Buenos Aires. María Victoria Maris, referente de la firma, adelantó a Correo de Punta del Este que la empresa vuela todos los sábados desde el aeropuerto de Laguna del Sauce hacia la terminal de San Fernando.

Maris indicó que para el próximo sábado quedan lugares a 500 dólares el asiento para volar a San Fernando. El equipo es un avión Lear Jet 60 con capacidad para siete personas en un vuelo que no demora más de cuarenta minutos.

Gran respuesta

Las medidas adoptadas por la República Argentina establecen que por ahora solo pueden adquirir un asiento en este vuelo pasajeros con documento nacional de identidad argentino. Además, deben cumplir con el protocolo sanitario que rige en el vecino país para aquellas personas que ingresen desde el exterior.

“Hemos tenido una gran respuesta desde que empezamos a volar esta ruta hace ya unos tres meses. El interés aumenta y esperemos que la demanda de nuestros servicios sobreviva a las restricciones de la pandemia”; agregó.

Maris agregó que estas tarifas atractivas también pueden ser contratadas para vuelos desde Laguna del Sauce a otros destinos de la región. No solo a San Fernando.

Para acceder al vuelo solo se necesita, además de cumplir con el protocolo sanitario argentino –como también lo cumplen los argentinos que llegan a Laguna desde San Fernando- presentarse apenas quince minutos antes del vuelo. En este caso, la firma tiene previsto que su aeronave despegue alrededor de las 15:00 de este sábado. “Nosotros nos encargamos de todos los trámites y nuestros pasajeros una vez en sus asientos serán atendidos con los servicios acordes con este tipo de vuelo”, agregó.