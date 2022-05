La compañía The Sandbox confirmó en las últimas horas la adquisición de la firma local Cualit en una suma no precisada pero que en los hechos se trata de una de las adquisiciones de empresas más importante en la historia del departamento de Maldonado.

Una nota, publicada en las últimas horas en el portal Medium.com, un servicio de publicación de blogs creado por los fundadores de Twitter Evan Williams y Biz Stone, confirma en los hechos el adelanto de Correo de Punta del Este de semanas atrás. “The Sandbox se enorgullece en anunciar la adquisición de la compañía uruguaya Cualit, una firma de tecnología de desarrollo con experiencia en juegos, para impulsar sus capacidades de innovación y desarrollo web3 y blockchain”.

La empresa compradora reveló que la compra fue el punto final de una larga relación de un año y medio que mantuvo con los propietarios de Cualit, los ingenieros Martín y Federico Pérez Invidio, pertenecientes a dos conocidas familias de Punta del Este.

Ambos ingenieros permanecerán en la empresa con el objetivo de impulsar significativamente el crecimiento del equipo a través de recursos e infraestructura adicionales.

“Cualit se convertirá en The Sandbox Uruguay, expandiendo el equipo global de The Sandbox y acelerando el crecimiento de su ambicioso ecosistema metaverso”, agregó la nota.

La reseña recordó que Cualit ha sido fundamental en la descentralización de la industria tecnológica en Uruguay mediante la aplicación de marcos y tecnologías blockchain a proyectos competitivos en los últimos 10 años. “Ha construido experiencias digitales innovadoras para marcas líderes, potenciando la transformación digital en el país y reforzando su presencia como un centro innovador para el desarrollo de tecnología y software”.

El lugar ideal

“En su nueva identidad como The Sandbox Uruguay, el equipo centrará sus esfuerzos en acelerar el desarrollo de The Sandbox. Con un sistema educativo de calidad y muchas empresas Fintech prominentes, Uruguay es un lugar ideal para la segunda oficina de desarrollo de The Sandbox en América del Sur, junto con el equipo de desarrollo existente de Argentina responsable del Game Client y Game Maker”; explicó. Para mejorar aún más las capacidades de The Sandbox Uruguay la firma compradora planea aprovechar el talento local de Web3 para aumentar el tamaño del equipo de aproximadamente 90 profesionales de tecnología en un futuro cercano, aumentando a 150 personas en América Latina. “La tecnología Web3 está evolucionando rápidamente y creemos que The Sandbox Uruguay nos ayudará a incorporar a millones de usuarios a través de su experiencia en diseño web y flujo de usuarios”, dijo Arthur Madrid, CEO y cofundador de The Sandbox.

“Uruguay es un lugar fantástico para invertir en tecnología y vemos una nueva generación de desarrolladores que quieren repensar la forma en que estamos usando y poseyendo nuestros datos a través del metaverso abierto”. “Como The Sandbox Uruguay, estamos facultados para levantar un nuevo centro de talento para toda América Latina, impulsando el crecimiento de The Sandbox y la región”, dijeron Martin y Federico Pérez, directores de The Sandbox Uruguay. “Esperamos expandir rápidamente nuestro equipo y llevar nuestra contribución al metaverso al siguiente nivel con inversión adicional, recursos y aprendizaje compartido en todo el equipo global de The Sandbox”. “Sandbox Uruguay agregará un equipo impulsado por la tecnología para apoyar el desarrollo de herramientas e infraestructura críticas como el Dashboard, el Marketplace, las herramientas de publicación, el análisis de datos y los flujos de datos que impulsan la plataforma The Sandbox”, dijo Sebastien Borget, COO y cofundador de The Sandbox. “Esta adquisición nos ayudará a escalar rápidamente la adopción de jugar y ganar por parte de nuestro creciente ecosistema de marcas asociadas y la Economía de Creadores de UGC”.

