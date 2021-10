Con capacidad colmada The Grand Hotel reabre sus puertas el próximo jueves

Se acerca una nueva y esperada temporada de verano y The Grand Hotel, uno de los principales del balneario, se prepara para reabrir sus puertas el próximo jueves 7 de octubre.

Luego de estar cerrado por más de ocho meses como consecuencia de la pandemia de Covid-19, el cinco estrellas ubicado en la Parada 10 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, anunció su reapertura y agotó de inmediato su disponibilidad.

Según se informó desde el establecimiento, durante estos meses, The Grand Hotel aprovechó para reacondicionar las habitaciones y áreas de servicio, renovar espacios y propuestas, y desplegar un protocolo sanitario que “brindará seguridad a todos los huéspedes que buscan dejar atrás lo vivido durante la pandemia y tener un merecido descanso en Punta del Este”.

Entre otras medidas para la reapertura, se pueden destacar la aplicación de un aforo del 70%, una certificación LSQA, la implementación de equipos de purificación de aire y el uso de medidores de CO2.



Temporada con buen pronóstico

Con el anuncio de la reapertura gradual de fronteras para extranjeros propietarios a partir del 1 de setiembre y para extranjeros en general a partir del 1 de noviembre, The Grand Hotel comenzó a recibir numerosas consultas de personas interesadas en visitar el país. Las exigencias para ingresar a Uruguay, las cuarentenas solicitadas y la situación respecto a la vacunación fueron algunas de las preguntas más reiteradas.

En tanto, el público que acostumbra a visitar The Grand Hotel mostró un fuerte entusiasmo ante la reapertura, al punto tal que las habitaciones para el primer fin de semana ya están colmadas. De todos modos, para los días siguientes también se reciben numerosas consultas y reservas, explicó el gerente general del hotel, Alejandro Gómez.

Según comentó el ejecutivo, existe gran confianza en la plaza turística uruguaya y el público realiza diversas consultas para poder llegar a descansar tanto en los meses finales del año como en la temporada de verano. “Creemos que será una muy buena temporada, la gente sabe todo lo que ofrece Punta del Este y encuentra en este lugar una experiencia única”, dijo Gómez.