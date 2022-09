Con categoría Campana eliminó a Libertad

Por Rodrigo “Chino” Fernández

En la soleada tarde del domingo 4 Libertad de San Carlos tenía una dura tarea a cumplir, dar vuelta la serie ante un Campana de Libertad que viene hace más de 20 partidos de forma invicta demostrando ser uno de los mejores equipos de todo el Interior, para colmo había ganado en el partido de ida 1-0, no era nada sencillo y no lo fue a la postre ya que el equipo de nuestra Liga se vio superado y quedó eliminado.

Fue un trámite muy áspero, los nervios y la efervescencia del partido le jugaron una mala pasada a los dirigidos por Gabriel Alcoba que nunca encontraron su juego colectivo ni la tranquilidad necesaria para dar vuelta esta difícil serie, a los 17 minutos se abre el marcador para la visita por intermedio del delantero Santiago Gaspari, la figura de la cancha, posteriormente ve la cartulina roja y es expulsado el volante Maximiliano Mega en el equipo local a los 38 minutos, todo cuesta arriba.

En el 2do tiempo las cosas empeoraron, en el minuto 50 el que se va expulsado es el portero Marcos Nieves y tienen que venir cambios para evitar una debacle que se auguraba, y llegó entonces a la cancha Rodrigo Hernández para atajar lo que restaba. Al minuto 56 Santiago Gaspari llega a su 2do gol, y en su festejo logró hacer sacar a la parcialidad rival, así como también se fue expulsado Emiliano Suárez que estaba en el banco ya tras ser sustituido por el golero Hernández. Sobre el final llegaron más goles, al minuto 88 el gol de Alan Ramos, y el tercer gol de Gaspari al minuto 90+1 que puso un rotundo 4-0 en el Álvaro Pérez.

Se terminó la ilusión para Libertad, era la última esperanza de los clubes de nuestra Liga Mayor que no ha logrado meter un club entre los mejores de ambas Divisionales en esta Temporada 2022, hay mucho que corregir y trabajar para que sea posible crecer en el más alto nivel del Fútbol del Interior, un golpe duro para todos en general ya que es una muestra de que a pesar de tener una Liga que ha estado catalogada entre las mejores del país a nivel amateur, pero que desde hace tiempo siempre está quedando en él debe, y pasa también a nivel selecciones por eso es que hay que rever lo que están haciendo mal para poder empezar a corregir la performance a nivel general en siguientes competiciones a nivel OFI.

DETALLES

Estadio Álvaro Pérez

Árbitros: Fernando Martínez, Fabricio Trezza, Danilo Montero. Cuarto árbitro Diego Fagúndez (Florida Capital)

LIBERTAD Marcos Nieves, Camilo Miraglia(78 Agustín Giosa), Fabricio Cancela, Jonathan Tabeira, Chayene Duran, Emiliano Suarez (53 Rodrigo Hernández), Maximiliano Mega, Rodrigo Pérez, Brandon Caporal (46 Josemil López), Matías Tavares y Fabricio Sanguinetti (46 Francisco Esquibel). DT Gabriel Alcoba

CAMPANA Manuel Reyes, Mateo Antúnez, Bruno García, Jonas de León, Ricardo González, Joaquín Ramos (88 Felipe Travieso), Matías Daghero(46 Joaquín Ríos), Gianfranco Rodríguez, Andrés Delgado(85 Alan Reyes), Santiago Gáspari y Facundo Lapeira. DT: Julio Rodríguez

Goles

17 Santiago Gaspari, 56 Santiago Gaspari, 87 Alan Ramos y 90+1 Santiago Gaspari (Campana)

Expulsados 38

Maximiliano Mega, 50 Marcos Nieves y 57 Emiliano Suarez, este desde el banco de suplentes, todos de Libertad.