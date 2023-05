Con críticas al Frente Amplio, Antía y García abogaron por militar para que el país no retroceda

En el marco de la gira que realizan por todo el Uruguay los integrantes de Espacio 40 y Mejor País, que conformaron recientemente una alianza parlamentaria para respaldar al Poder Ejecutivo, llegaron a Maldonado.

El acuerdo entre ambos sectores, según explicó el ministro Javier García es aportar al Partido Nacional, al gobierno de coalición, respaldar la gestión y cuando lleguen las elecciones le contarán lo que quieren hacer. Agregó que es un espacio que hace falta para que todos se sientan representados.

“Hay una coincidencia en saber escuchar, gestionar y hacer política, luchando por la libertad”, dijo García el pasado jueves en el Centro Español.

El agua y el FA

Por su parte, el intendente Enrique Antía sostuvo que la próxima elección enfrentará dos modelos de país e invitó a que nadie se quede en la casa, exhortando a que se refuerce la militancia.

El jefe comunal cuestionó al Frente Amplio y sostuvo que cada propuesta que hace el gobierno encuentra el “palo en la rueda”.

A modo de ejemplo Antía señaló que esta semana armaron un “escándalo” con el tema del agua, un tema del que dijo, el gobierno nacional resuelve bien.

Recordó que luego de la experiencia vivida con el problema de Laguna del Sauce en Maldonado, se interiorizó en el tema y luego de viajar a Israel le llevó al entonces presidente Tabaré Vázquez una propuesta de solución para Maldonado que podía ser tomada de ejemplo a nivel país. Relató que la misma tenía que ver con plantas desalinizadoras y si bien al entonces mandatario le gustó, el gremio de OSE lo sepultó.

Sobre Casupá, el intendente de Maldonado sostuvo que el Frente Amplio no avanzó nada, sino que hizo un proyecto a largo plazo y le “tiró la pelota al presidente Lacalle”. Señaló que de haber optado por ese planteo aún estaríamos construyendo, sin soluciones a la vista.

Hoy está el proyecto Arazatí, del que dijo Antía, el gobierno plantea utilizar el río de la Plata, pero como lo financian privados también está “la contra”.

Calificó de “máquina de impedir” al Frente Amplio y comparó la situación a nivel nacional con la situación en Maldonado donde “no votaron nada”.

El intendente opinó que el estilo de gobierno que lleva adelante con su equipo es el de hacer y no de hablar y en ese contexto dijo haberse encontrado con Espacio 40, en la línea de trabajar y salir adelante.

Remató señalando que todo lo que haga el Partido Nacional será votado en contra porque el FA quiere el poder. “Por eso nos tenemos que juntar” concluyó.

La gestión es el mejor candidato

En tanto Javier García dijo que en marzo de 2020 empezó un cambio que se tiene que consolidar para no ir hacia atrás.

“En el centro del cambio está la libertad”, expresó al hacer uso de la palabra.

García agregó que ahora el Estado está al servicio de los uruguayos y no al revés como ocurrió en otros gobiernos.

Pidió defender valores y puso el ejemplo del IAVA, donde el gremio representa el 1% de los estudiantes. En ese sentido agregó que ese 1% tiene el mismo derecho de parar como el 99% restante a estudiar.

El ministro indicó que quien gobierna el Uruguay hoy es el gobierno, la gente, y no los sindicatos. Dijo que este año recorrerán el país para redondear la gestión de gobierno, escuchar mucho y trabajar y concluyó señalando que el mejor candidato es la gestión de gobierno y como no pueden elegir a “Luis” de nuevo hay que reelegir el gobierno.